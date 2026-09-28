به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان با اشاره به اینکه مردم اصفهان‌همواره در تمام دوران انقلاب در مناسبت‌های مختلف پیشتاز بوده‌اند وهستندگفت: این مردم ولایی در راهپمایی جانفدا که قرار است پنج شنبه ساعت ۱۴ از میدان آزادی تا گلستان شهدای اصفهان برگزار شود حضوری حماسی و دشمن شکن داشته باشند.

آبت الله سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: روز پنجشنبه سالروز شهادت عباس نیلفروشان و سید حسن نصراالله هم است که باید این مقام هم گرامی داشته شود.

وی با بیان اینکه در سراسر کشور بیش از ۳۰ میلیون نفر جانفدا ثبت نام کردند تاکید کرد: در اصفهان هم بیش از یک میلیون نفر جانفدا ثبت نام کرده‌اند که این نشان از بصیرت مردم است.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمودی امام جمعه موقت اصفهان بااشاره به برگزاری رزمایش جان فدایان اصفهان در روز پنج شنبه گفت: از تمام گروه های مختلف مردمی دعوت می شود در این رزمایش حضوری پرشور و حماسی داشته باشند.