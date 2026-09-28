در راستای اجرای سیاست‌های طرح الگوی کشت، ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان کامیاران به کشت ذرت اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، اجرای دقیق طرح الگوی کشت و رعایت تناوب زراعی، از سیاست‌های راهبردی برای پایداری کشاورزی و حفظ منابع پایه است که این روز‌ها در مزارع شهرستان کامیاران با جدیت و استقبال کشاورزان دنبال می‌شود.

رستمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران، با اشاره به هماهنگی این اداره با سیاست‌های کلان کشاورزی استان گفت: بر اساس ابلاغیه سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم اجرای طرح الگوی کشت، ذرت به عنوان یکی از محصولات استراتژیک در چرخه تناوب با سایر محصولات زراعی شهرستان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اقلیم منطقه بستر مناسبی برای پرورش این محصول فراهم کرده است، افزود: کشت ذرت در مزارع کامیاران در هر دو نوع دانه‌ای و علوفه‌ای انجام می‌شود. در بخش علوفه‌ای که نقش حیاتی در تامین خوراک دام دارد، سالانه بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ هکتار از اراضی شهرستان به زیر کشت این محصول می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی کامیاران در پایان به بازدهی مطلوب مزارع این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: با مدیریت صحیح زراعی، نظارت کارشناسان و تلاش کشاورزان زحمتکش منطقه، میانگین تولید ذرت علوفه‌ای در کامیاران به رقم قابل‌توجه ۵۵ تن در هکتار رسیده است که بخش عمده‌ای از نیاز واحد‌های دامداری را برطرف می‌سازد.