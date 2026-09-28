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معاون گردشگری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان گفت: توسعه گردشگری رویدادمحور، معرفی ظرفیتهای متنوع استان و افزایش ماندگاری گردشگران از اولویتهای حوزه گردشگری خوزستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تبار قریب با اشاره به برگزاری بیش از ۹۰ رویداد گردشگری در استان در یک سال گذشته گفت: توسعه گردشگری رویدادمحور، معرفی ظرفیتهای متنوع استان و افزایش ماندگاری گردشگران از اولویتهای این حوزه است.
معاون گردشگری مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای گردشگری اظهار کرد: تلاش ما این است که گردشگری رویدادمحور را بیش از گذشته توسعه دهیم.
او افزود: برگزاری رویدادهای هدفمند در مناطق مختلف استان و در زمانهای مختلف سال ممکن است زمینه حضور گردشگران، افزایش ماندگاری آنان و رونق اقتصادی تأسیسات گردشگری را فراهم کند.
قریب ادامه داد: تاکنون بیش از ۳۷ رویداد گردشگری استان در فهرست رویدادهای کشور ثبت شده و امروز نیز از لوح ثبت شش رویداد گردشگری خوزستان رونمایی شد.
توسعه گردشگری آبی و روستایی در دستورکار
او با اشاره به ظرفیتهای مغفول گردشگری استان اظهار کرد: توسعه گردشگری ساحلی و دریایی یکی از برنامههای مهم ادارهکل است و در همین راستا کارگروه ویژه توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در استان تشکیل شده و تاکنون پنج نشست برگزار کرده است.
معاون گردشگری مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان گفت: بیش از ۱۰ طرح گردشگری آبی و ساحلی با هدف بهبود زیرساختهای دسترسی گردشگران به منابع آبی استان در حال اجرا هستند.
او همچنین توسعه اقامتگاههای بومگردی را از دیگر اولویتهای گردشگری خوزستان دانست و افزود: باتوجه به ظرفیتهای گسترده روستایی استان، افزایش این اقامتگاهها به افزایش ماندگاری گردشگران کمک میکند.
آغاز پویش سفر ارزان به خوزستان
قریب از آغاز نخستین پویش سفر ارزان به استان خبر داد و گفت: این پویش با همکاری انجمن حرفهای هتلداران استان آغاز شده و تأسیسات اقامتی تا سقف ۴۰ درصد تخفیف برای گردشگران درنظر گرفتهاند.
او توسعه گردشگری سلامت، تقویت زنجیره ارزش گردشگری، معرفی ظرفیتهای استان از راه فضای مجازی و استفاده از ظرفیتهای تارنمای جامع گردشگری را از دیگر برنامههای پیشرو عنوان کرد.
قریب به حمایت از فعالان گردشگری اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار راهنمایان گردشگری از تسهیلات بهرهمند شدند و این روند برای دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات گردشگری نیز ادامه دارد. همچنین پیشنهادهایی برای حمایت مالیاتی، بیمهای و تقسیط بدهی فعالان گردشگری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداری مطرح و در حال بررسی است.
او با بیان اینکه سال گذشته، سالی دشوار برای گردشگری کشور و استان بود، افزود: باوجود شرایط موجود، تلاش شد با همکاری همه فعالان این حوزه، مسیر توسعه گردشگری خوزستان با امید و همافزایی ادامه پیدا کند.
معاون گردشگری مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان با اشاره به حمایتهای مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان از حوزه گردشگری گفت: در این مدت تلاش شد با همراهی مجموعه ادارهکل و فعالان بخش خصوصی، افقهای روشنی برای گردشگری استان ایجاد شود.
رشد هفت برابری صدور پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری
او با اشاره به برنامههای انجامشده در حوزه ارتقای کیفیت و کمیت خدمات گردشگری اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی ادارهکل، ارتقای کمی و کیفی تأسیسات گردشگری بوده است.
قریب افزود: در پنج ماه نخست امسال، در حوزه صدور پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری، رشد هفت برابری نسبت به دورههای گذشته داشتهایم که در کنار آن، برگزاری دورههای آموزشی برای فعالان این حوزه به ارتقای کیفیت خدمات کمک خواهد کرد.
او ادامه داد: در یک سال گذشته بیش از ۲۵ دوره آموزشی برای فعالان تأسیسات گردشگری، نیروهای خدماتی و جوامع محلی به ویژه در روستاهای گردشگری برگزار شده است.
راهاندازی تارنمای جامع گردشگری خوزستان
معاون گردشگری مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان یکی از اقدامات مهم انجامشده را طراحی تارنمای جامع گردشگری استان عنوان کرد و گفت: کمبود یک مرجع جامع برای معرفی ظرفیتهای گردشگری خوزستان احساس میشد که این سامانه با هدف معرفی جاذبهها، مسیرهای گردشگری، تأسیسات اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، رویدادها، آثار ثبتملی و جهانی و ظرفیتهای شهرستانهای استان طراحی شده است.
او بیان کرد: این تارنما، به زبانهای عربی و انگلیسی نیز در حال آمادهسازی است و با استفاده از کدهای QR، امکان معرفی مستقیم جاذبههای گردشگری استان به گردشگران فراهم خواهد شد.
قریب با اشاره به اقدامات انجامشده برای ثبت جهانی یک روستای گردشگری استان اظهار کرد: با حمایت مسئولان استان و تلاش مجموعه میراثفرهنگی، پرونده جامع روستای پامنار تهیه و به وزارت میراثفرهنگی ارسال شد تا مراحل بعدی آن برای طرح در سازمان جهانی گردشگری دنبال شود.
او همچنین از برگزاری کارگروههای نظارت، درجهبندی تأسیسات گردشگری و رسیدگی به شکایات به عنوان دیگر اقدامات حوزه نظارت یاد کرد.
آیین نکوداشت روزجهانی و آغاز هفته گردشگری شامگاه پنجم مهرماه ۱۴۰۵ باحضور سیدمحمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان استانی، فعالان صنعت گردشگری و شهروندان در اهواز برگزار شد.
هفته گردشگری از پنجم تا یازدهم مهرماه در تقویم نامگذاری شده است.