چین از ادامه گفت‌و‌گو‌های پکن و واشنگتن درباره هوش مصنوعی استقبال کرد.

استقبال چین از ادامه گفت‌و‌گو‌های پکن و واشنگتن درباره هوش مصنوعی

استقبال چین از ادامه گفت‌و‌گو‌های پکن و واشنگتن درباره هوش مصنوعی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: مایلیم با ایالات متحده به گفت‌و‌گو‌های بین‌دولتی درباره هوش مصنوعی ادامه دهیم.

گوئو جیاکان،پ سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی و در پاسخ به پرسشی در مورد حکمرانی جهانی هوش مصنوعی گفت: چین همواره با رویکردی سازنده و مسئولانه در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی مشارکت دارد و بی‌وقفه راهکار‌های خود برای این موضوع را ارائه می‌دهد.

چین همواره بر این باور بوده است که باید با پایبندی به قرار داشتن سازمان ملل در جایگاه اصلی، یک نظام عادلانه و منطقی را برای حکمرانی جهانی هوش مصنوعی بنا کرد. در عین حال، چین مایل است از طریق کانال‌هایی مانند گفت‌و‌گو‌های بین‌دولتی، با ایالات متحده درباره موضوع هوش مصنوعی تبادل و ارتباط مستمر داشته باشد.

این تبادلات نه تنها یک مسیر مهم برای پیشبرد توسعه سودمند و فراگیر هوش مصنوعی در سطح جهان خواهد بود، بلکه با روحِ «پایبندی بر برقراری روابط استراتژیک پایدار، سازنده و مبتنی بر احترام، عدالت و منافع متقابل میان چین و آمریکا» نیز سازگار است.