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سرپرست اداره بهزیستی کیش، گفت: خدمات غربالگری شنوایی کودکان در کیش با همکاری بیمارستان در حال اجراست و دامنه خدمات به سایر گروههای سنی نیز گسترش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی، گفت: دستگاه غربالگری شنوایی با حمایت سازمان بهزیستی تهیه و در اختیار بیمارستان کیش قرار گرفته و نوزادان متولد شده از نظر شنوایی ارزیابی میشوند.
او افزود: در سه ماه بهار امسال، شنوایی ۱۰ نوزاد سنجش شد و پنج نوزاد نیازمند پیگیری بیشتر تشخیص داده شدند و روند بررسی آنها توسط شنواییسنج در حال انجام است.
حیدرهایی با اشاره به حمایتهای بهزیستی از افراد دارای اختلالات شنوایی، گفت: ۱۲ نفر دارای معلولیت شنوایی تحت پوشش اداره بهزیستی کیش هستند و سال گذشته ۹ نفر از مددجویان از کمکهزینه خرید و تعمیر سمعک و کاشت حلزون بهرهمند شدند.
سرپرست اداره بهزیستی کیش، خاطرنشان کرد: حمایت از افراد دارای اختلالات شنوایی امسال نیز ادامه خواهد داشت و با نهایی شدن تفاهم با بخش غیردولتی، حداکثر در یک ماه آینده امکان غربالگری شنوایی برای سایر گروههای سنی نیازمند این خدمت فراهم میشود.
او گفت: افراد تحت پوشش بهزیستی و افراد دارای درآمد تا دهک پنجم، از کمکهزینه سازمان برای انجام غربالگری بهرهمند خواهند شد و سایر افراد نیز میتوانند این خدمت را با تعرفه دولتی دریافت کنند.