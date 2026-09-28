سرپرست اداره بهزیستی کیش، گفت: خدمات غربالگری شنوایی کودکان در کیش با همکاری بیمارستان در حال اجراست و دامنه خدمات به سایر گروه‌های سنی نیز گسترش می‌یابد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی، گفت: دستگاه غربالگری شنوایی با حمایت سازمان بهزیستی تهیه و در اختیار بیمارستان کیش قرار گرفته و نوزادان متولد شده از نظر شنوایی ارزیابی می‌شوند.

او افزود: در سه ماه بهار امسال، شنوایی ۱۰ نوزاد سنجش شد و پنج نوزاد نیازمند پیگیری بیشتر تشخیص داده شدند و روند بررسی آنها توسط شنوایی‌سنج در حال انجام است.

حیدر‌هایی با اشاره به حمایت‌های بهزیستی از افراد دارای اختلالات شنوایی، گفت: ۱۲ نفر دارای معلولیت شنوایی تحت پوشش اداره بهزیستی کیش هستند و سال گذشته ۹ نفر از مددجویان از کمک‌هزینه خرید و تعمیر سمعک و کاشت حلزون بهره‌مند شدند.

سرپرست اداره بهزیستی کیش، خاطرنشان کرد: حمایت از افراد دارای اختلالات شنوایی امسال نیز ادامه خواهد داشت و با نهایی شدن تفاهم با بخش غیردولتی، حداکثر در یک ماه آینده امکان غربالگری شنوایی برای سایر گروه‌های سنی نیازمند این خدمت فراهم می‌شود.

او گفت: افراد تحت پوشش بهزیستی و افراد دارای درآمد تا دهک پنجم، از کمک‌هزینه سازمان برای انجام غربالگری بهره‌مند خواهند شد و سایر افراد نیز می‌توانند این خدمت را با تعرفه دولتی دریافت کنند.