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مدیر مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی در کارگاه بوم ناب در سوادکوه بر تغییر نگرش، تیمسازی و حرکت از ایده به اقدام برای حل مسائل مساجد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران در کارگاه بوم ناب نخستین دوره رویداد ملی حل مسئله؛ نوآوریهای مسجدمحور، بر ضرورت تغییر نگرش، تقویت روحیه کار تیمی و حرکت از ایده به اقدام برای حل مسائل مساجد تأکید کرد.
دکتر مهدی باقریزاده در این کارگاه که ۶ مهر ۱۴۰۵ در اردوگاه شهدای خرماکلا سوادکوه برگزار شد، با تشریح مسیر شکلگیری کسبوکارهای نوآورانه گفت: برای حل مسائل مسجد و شکلگیری تیمهای خلاق و کارآمد، باید از خودمان آغاز کنیم و زمینه توسعه فردی، مهارتآموزی و تیمسازی را فراهم آوریم.
وی با تأکید بر اینکه نباید همه مسائل را به دولت و دیگران واگذار کرد، افزود: باید بررسی کنیم خودمان از کجا میتوانیم آغاز کنیم و چه اقدامی برای حل مسائل پیرامون خود انجام دهیم.
مدیر مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی، فرهنگسازی و اخلاق فردی را از الزامات ورود به فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: هر اقدامی باید همراه با رعایت اصول اخلاقی، موازین اسلامی و قوانین کشور باشد و فرد مسئولیت انتخاب خود و سختیهای مسیر را بپذیرد.
باقریزاده با اشاره به اهمیت پذیرش تغییر و یادگیری مستمر افزود: انسان نباید تصور کند همه چیز را میداند؛ زیرا بخش مهمی از ذهن و نگرش ما تحت تأثیر خانواده، محیط، دوستان، دانشگاه و تجربههای گذشته شکل گرفته است؛ بنابراین باید آمادگی شنیدن، یادگیری و اصلاح نگرشهای خود را داشته باشیم.
این استاد دانشگاه، تعهد و استمرار را از دیگر عوامل موفقیت دانست و گفت: هیچ کسبوکاری یکشبه به نتیجه نمیرسد و رسیدن به ثمره نیازمند صبر، مقاومت و تلاش مستمر است؛ بنابراین نباید صرفاً به مباحث نظری اکتفا کرد، بلکه باید وارد میدان عمل شد.
وی با تشریح اهمیت مسائل حقوقی در کسبوکار افزود: بسیاری از فعالیتها به دلیل طراحی نادرست پایههای حقوقی، قراردادها و ساختار اجرایی از ابتدا، در ادامه مسیر با مشکل مواجه میشوند.
باقریزاده درباره مدل کسبوکار نیز گفت: هر فرد پیش از ورود به یک فعالیت اقتصادی باید بداند چه ارزشی ایجاد میکند، مشتری او چه گروهی است، به چه منابع و فعالیتهایی نیاز دارد و جریان هزینه و درآمد او چگونه خواهد بود.
وی تأکید کرد: ایده بهتنهایی کسبوکار نیست؛ یک ایده زمانی وارد مسیر اجرایی میشود که در قالب مدل کسبوکار بررسی و تکمیل شده باشد. در این مدل باید ارزش پیشنهادی و نیاز مشتری بهصورت شفاف مشخص شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت تیمسازی و شبکهسازی افزود: در یک تیم موفق، افراد باید بر اساس تخصص و توانایی خود نقش مشخصی داشته باشند و شبکهسازی نیز میتواند زمینه توسعه ارتباطات، همکاری با مجموعههای مختلف و گسترش بازار را فراهم کند.
وی تأمین منابع مالی و سرمایهگذاری را از دیگر مراحل مهم مسیر کسبوکار دانست و گفت: فعالان این عرصه باید با شیوه ارائه ایده به سرمایهگذاران، ظرفیتهای سرمایهگذاری و صندوقهای حمایتی آشنا باشند و بتوانند ایده خود را در زمانی کوتاه و روشن معرفی کنند.
باقریزاده همچنین اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را بخش جداییناپذیر فضای جدید کسبوکار دانست و افزود: نمیتوان فناوریهای نوین را نادیده گرفت؛ استفاده صحیح از هوش مصنوعی میتواند به افزایش سرعت و دقت فعالیتهای مختلف کمک کند، البته این فناوری باید بهعنوان دستیار قدرتمند در کنار تخصص و تفکر انسانی به کار گرفته شود.
وی در پایان با اشاره به مسیر تبدیل ایده به بازار گفت: نوآوری، مدیریت ایده، تیمسازی، طراحی مدل کسبوکار، امکانسنجی، مدیریت راهبردی، بازاریابی، مدیریت مالی، سرمایهگذاری و ورود به بازار، مجموعهای از مراحل بههمپیوسته هستند که باید در مسیر توسعه یک کسبوکار مورد توجه قرار گیرند.
نخستین دوره رویداد ملی حل مسئله؛ نوآوریهای مسجدمحور با هدف شناسایی و تقویت ایدههای نوآورانه برای حل مسائل مساجد، از ۵ تا ۷ مهر ۱۴۰۵ در اردوگاه شهدای خرماکلا سوادکوه در حال برگزاری است.