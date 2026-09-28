معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی از برگزاری ۸۷ دوره آموزش حضوری و مجازی و بهره‌مندی بیش از ۷۵ هزار نفر از آموزش‌های این جمعیت در شهریور سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی گفت: آموزش و ارتقای سطح آمادگی عمومی و تخصصی جامعه از مهم‌ترین رویکرد‌های جمعیت هلال‌احمر است و در این راستا، دوره‌های متنوع آموزشی در شهریور برگزار شد.

بخشی افزود: در حوزه کمک‌های اولیه ۱۴ دوره آموزشی برگزار و ۳۳۸ نفر آموزش دیدند و در بخش آمادگی در برابر مخاطرات ۲۱ دوره با حضور ۲۴۱ نفر برگزار شد.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی افزود: در حوزه مدیریت اجتماع محور نیز ۱۴ دوره آموزشی برای ۲۳۳ نفر برگزار و در طرح نهضت ملی امداد و نجات (میدان یار) حضوری ۲۵ دوره آموزشی با مشارکت ۶ هزار و ۸۵۰ نفر اجرا شد.

بخشی گفت: همچنین یک دوره آموزشی ویژه نیرو‌های مسلح با حضور ۲۵ نفر و ۱۲ دوره آموزش تخصصی برای ۳۱۷ نفر برگزار شد.

وی با اشاره به توسعه آموزش‌های غیرحضوری گفت: در بخش آموزش مجازی نیز بیش از ۶۷ هزار نفر از آموزش‌های ارائه‌شده بهره‌مند شدند که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه آموزش‌های مجازی در گسترش فرهنگ آمادگی و مهارت‌های امدادی است.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی افزود: مجموع این اقدامات در شهریور با هدف افزایش سطح آمادگی مردم، امدادگران و گروه‌های هدف و ارتقای توانمندی جامعه در مواجهه با حوادث و مخاطرات انجام شده است.