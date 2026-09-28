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سرمربی تیم ملی وزنهبرداری ایران گفت: از نزدیک شاهد بودم که علی چقدر زحمت کشیده است، انگار خودم مدال گرفتم و خیلی خوشحال هستم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بهداد سلیمی پس از کسب مدال طلای علی عالیپور در بازیهای آسیایی اظهار داشت: از نزدیک شاهد بودم که علی چقدر زحمت کشیده است، نه فقط علی که همه بچههای تیم ملی زحمت کشیدهاند. به علی عالیپور، خانواده اش و خانواده وزنهبرداری تبریک میگویم. تمام این بچهها جنسشان از طلاست، خودشان از طلا هستند و لیاقتشان مدال طلاست.
سلیمی ادامه داد: مردم دعا کنند تا فردا علی داودی، علیرضا نصیری و مهسا بهشتی هم موفق باشند و به مدال طلا برسند. باور کنید انگار خودم مدال گرفتم و خیلی خوشحال هستم.