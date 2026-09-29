با همکاری مشترک صدا و سیما و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ یوسف افشار‌نیا مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان در این آیین گفت: این برنامه با همکاری مشترک صدا و سیما و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان تولید شده و در مرحله نخست این همکاری فرهنگی، ۵۰ برنامه با نگاهی متفاوت تولید شده است.

وی در تبیین ویژگی شاخص این مجموعه افزود: تفاوت اصلی این تولیدات در شیوه روایت‌گری است؛ در این برنامه‌ها، همسر شهید به عنوان راوی اصلی، علاوه بر معرفی ابعاد شخصیتی شهید، داستان زندگی و خاطرات خود را در فضایی صمیمانه بیان می‌کند که این شیوه انتقال پیام و احساسات را برای مخاطب عمیق‌تر کرده است.

مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان با تأکید بر لزوم معرفی دقیق‌تر خانواده‌های شهدا و نقش‌آفرینی آنان در جامعه، ابراز امیدواری کرد: این همکاری‌ها در مراحل بعدی با تقویت هویت بصری و تیتراژ مشترک، تداوم و ارتقا یابد.

همچنین دراین آیین مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان بر ضرورت روایتگری مستقیم از اسطوره‌های دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: روایتگری بی‌واسطه از زندگی شهدا و معرفی اسطوره‌های دفاع مقدس به نسل جدید از اهمیت بالایی برخوردار است.

‌مسعود نیکبخت افزود: تنها تولید مستند‌های کوتاه نمی‌تواند حق خانواده‌های شهدا را ادا کند و باید تلاش کرد تا روایت‌ها به‌صورت مستقیم و تصویری به گوش مردم برسد. وی با اشاره به ضرورت آمادگی نسل‌های آینده برای جنگ‌های نسل جدید، فرهنگ ایثار را مسیر رسیدن به پیروزی نهایی دانست.

‌مدیرکل بنیاد شهیدوامورایثارگران استان اصفهان با اشاره به جایگاه ویژه استان اصفهان در حوزه‌ی ایثارگری، تاکید کرد: اصفهان در رتبه نخست ایثارگری در سطح کشور قرار دارد. با وجود جمعیت کمتر نسبت به برخی استان‌ها، اصفهان با ۲۴ هزار شهید، پیشگام دفاع از کیان انقلاب بوده است.

‌وی همچنین بر حمایت کامل بنیاد شهید از تولیدات مستند و فرهنگی تأکید کرد و افزود: «ما آمادگی داریم برای تضمین آینده و مسیر پیروزی، تمام توان و اعتبارات خود را در حوزه فرهنگ و روایتگری بسیج کنیم.

برنامه تلویزیونی «همراه» از جمعه، دهم مهرماه، ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه اصفهان روی آنتن می‌رود.