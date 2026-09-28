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مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز از پیگیری ویژه برای شناسایی عاملان تیراندازی و تلف شدن یک خرس قهوه ای در طالقان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، قربانعلی محمد پور افزود در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر مشاهده لاشه یک قلاده خرس قهوهای در ارتفاعات یکی از روستاهای شهرستان طالقان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله بررسی های خود را برای مشخص شدن علت تیراندازی و تلف شدن خرس قهوه ای آغاز کردند
وی با بیان اینکه شناسایی عامل یا عاملان این حادثه با جدیت در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست قرار دارد، افزود : از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده خرس یا سایر گونههای حیاتوحش در محدوده باغات و سکونتگاهها، از هرگونه اقدام خودسرانه پرهیز کرده و موضوع را در سریعترین زمان ممکن به محیط زیست اطلاع دهند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت:خرس قهوهای از گونههای ارزشمند حیاتوحش کشور محسوب میشود و طالقان نیز از زیستگاههای این گونه در استان البرز به شمار میرود و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از حیاتوحش، هرگونه شکار، کشتار یا آسیبرسانی غیرمجاز به گونههای حیاتوحش، مشمول پیگیری و برخورد قانونی خواهد بود.
محمدپور همچنین درباره نحوه پیگیری خسارتهای احتمالی ناشی از حضور حیاتوحش در محدودههای کشاورزی گفت: در صورت بروز خسارت به محصولات کشاورزی، موضوع از طریق سازوکارهای قانونی و با هماهنگی دستگاههای مربوطه قابل پیگیری خواهد بود و گزارش به موقع موارد میتواند زمینه مدیریت بهتر تعارض و پیشگیری از بروز حوادث را فراهم کند.