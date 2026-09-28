مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با اعلام خبر آغاز فعالیت کاروان مهر، گفت: این کاروان با هدف توزیع بسته‌های بازی‌های تربیتی تپش میان کانون‌های فرهنگی، تربیتی و اردوگاه‌های استان راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با اعلام خبر آغاز فعالیت کاروان مهر گفت: این کاروان با هدف توزیع بسته‌های بازی‌های تربیتی تپش میان کانون‌های فرهنگی، تربیتی و اردوگاه‌های استان راه‌اندازی شده است تا با ایجاد محیطی بانشاط و پویا، زمینه حضور مؤثرتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های پرورشی فراهم شود.

محمدی سعید با تأکید بر اینکه تربیت دانش‌آموز محدود به کلاس درس نیست، افزود: تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری و ایجاد فضا‌های شاداب و سالم در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، از اهداف اصلی این طرح است و تلاش می‌کنیم فرصت‌های بیشتری برای بازی، خلاقیت و تجربه دانش‌آموزان فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با حمایت وزارت آموزش و پرورش و معاونت پرورشی و فرهنگی، این اعتبارات تداوم خواهد داشت و در استان قم نیز با حمایت استاندار، اقدامات بیشتری برای تجهیز اردوگاه‌ها در دستور کار است.

محمدی سعید در پایان یادآور شد: در مرحله نخست، حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز و توسعه اردوگاه‌های دانش‌آموزی اختصاص یافته است که گام مؤثری در جهت رشد همه‌جانبه، شکوفایی استعداد‌ها و هدایت دانش‌آموزان در مسیر حیات طیبه خواهد بود.