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مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با اعلام خبر آغاز فعالیت کاروان مهر، گفت: این کاروان با هدف توزیع بستههای بازیهای تربیتی تپش میان کانونهای فرهنگی، تربیتی و اردوگاههای استان راهاندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با اعلام خبر آغاز فعالیت کاروان مهر گفت: این کاروان با هدف توزیع بستههای بازیهای تربیتی تپش میان کانونهای فرهنگی، تربیتی و اردوگاههای استان راهاندازی شده است تا با ایجاد محیطی بانشاط و پویا، زمینه حضور مؤثرتر دانشآموزان در فعالیتهای پرورشی فراهم شود.
محمدی سعید با تأکید بر اینکه تربیت دانشآموز محدود به کلاس درس نیست، افزود: تنوعبخشی به محیطهای یادگیری و ایجاد فضاهای شاداب و سالم در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، از اهداف اصلی این طرح است و تلاش میکنیم فرصتهای بیشتری برای بازی، خلاقیت و تجربه دانشآموزان فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با حمایت وزارت آموزش و پرورش و معاونت پرورشی و فرهنگی، این اعتبارات تداوم خواهد داشت و در استان قم نیز با حمایت استاندار، اقدامات بیشتری برای تجهیز اردوگاهها در دستور کار است.
محمدی سعید در پایان یادآور شد: در مرحله نخست، حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز و توسعه اردوگاههای دانشآموزی اختصاص یافته است که گام مؤثری در جهت رشد همهجانبه، شکوفایی استعدادها و هدایت دانشآموزان در مسیر حیات طیبه خواهد بود.