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رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری در بازرسی از اتوبوسهای مسافربری، ۶۵ دستگاه اتوبوس که در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق حمل میکردند، شناسایی و توقیف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با تأکید بر تداوم مقابله با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی گفت: پلیس امنیت اقتصادی از ابتدای سال جاری، کنترل و نظارت بر ناوگان حملونقل عمومی مسافربری را با جدیت در دستور کار قرار داده است.
سرهنگ دهقان افزود: این اقدامات با هدف پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی، صیانت از سرمایههای ملی و همچنین تأمین امنیت حداکثری مسافران انجام میشود و در جریان این نظارتها، مأموران پلیس ۶۵ دستگاه اتوبوس مسافربری را که بهصورت غیرمجاز اقدام به حمل سوخت قاچاق میکردند، شناسایی و توقیف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با بیان اینکه مجموع سوخت های کشف شده از این اتوبوسها بیش از ۱۰۰ هزار لیتر بوده است، گفت: حمل سوخت خارج از ضوابط قانونی، بهویژه در وسایل نقلیه عمومی، علاوه بر واردکردن خسارت به اقتصاد کشور، میتواند جان مسافران و سایر کاربران جاده را نیز با خطر جدی مواجه کند.
سرهنگ دهقان با هشدار به رانندگان و متصدیان ناوگان حملونقل عمومی گفت: هرگونه استفاده از اتوبوسهای مسافربری برای حمل غیرمجاز سوخت و فرآوردههای نفتی، تخلفی جدی است و با مرتکبان آن مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی تأکید کرد: رانندگان باید از هرگونه همکاری یا چشمپوشی در این زمینه خودداری کنند؛ چرا که پیامد این اقدام میتواند توقیف وسیله نقلیه، تشکیل پرونده قضایی و محرومیت از فعالیت در حوزه حملونقل باشد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی به شهروندان و مسافران توصیه کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک به حمل یا نگهداری غیرمجاز سوخت، موضوع را از طریق مراجع انتظامی اطلاع دهند.