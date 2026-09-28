بر اثر برخورد یک مینی‌بوس مسافربری با یک خودروی سواری در استان غازی‌عینتاب ترکیه، ۷ نفر جان باختند و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، بر اثر برخورد شدید یک مینی‌بوس مسافربری با یک خودروی سواری در استان غازی‌عینتاب ترکیه، ۷ نفر جان باختند و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

پس از وقوع این حادثه، نیرو‌های امدادی، پلیس و تیم‌های پزشکی به محل اعزام شدند و مجروحان پس از اقدامات اولیه به بیمارستان‌های منطقه انتقال یافتند.

شدت برخورد دو خودرو به اندازه‌ای بود که شماری از سرنشینان در داخل خودرو‌ها گرفتار شدند و نیرو‌های امدادی برای خارج کردن آنان وارد عمل شدند.

لحظه وقوع این تصادف مرگبار توسط دوربین امنیتی منطقه ثبت شده است. تصاویر ضبط‌شده لحظه برخورد مینی‌بوس و خودروی سواری را نشان می‌دهد.

پلیس ترکیه تحقیقات درباره علت دقیق وقوع این حادثه را آغاز کرده است.