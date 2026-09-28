ورود دیوان محاسبات به پرونده سهام عدالت
رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس از تشکیل کارگروه مشترک این فراکسیون و دیوان محاسبات برای بررسی تخلفات، ترکفعلها و تعیین تکلیف مشکلات قانونی سهام عدالت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
محمد نصیری در تشریح جلسه صبح امروز هیئت رئیسه فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس با دیوان محاسبات، گفت: یکی از موضوعات مهمی که امروز در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت، موضوع سهام عدالت بود که متعلق به حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم است و در این جلسه سلسله مباحثی در این خصوص مطرح و تصمیمگیریهایی انجام شد که انشاءالله خروجیهای آن در آینده نزدیک برای مردم ملموس باشد.
وی ادامه داد: موضوع سهام عدالت مربوط به حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم عزیز کشورمان است و سرمایه سهام عدالت حدود ۲ هزار و ۵۰۰ همت است. زمانی که شرکتهای بزرگ اقتصادی کشور به مردم، به ویژه دهکهای پایین جامعه، واگذار شدند، هدف این بود که مردم در تصمیمگیریهای مربوط به این شرکتهای بزرگ اقتصادی نقش داشته باشند.
نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس گفت: در سلسله مراتب مربوط به شرکتهای تعاونی شهرستانی، شرکتهای سرمایهگذاری استانی و در ادامه، دولتهای مختلف و دولت فعلی، در کاری که به صورت قانونی به مردم واگذار شده است، اجازه داده نشده مردم در این خصوص تصمیمگیری کنند و تخلفات و ترکفعلهای بسیار زیادی در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: امروز دیوان محاسبات به عنوان بازوی قانونی مجلس شورای اسلامی به موضوع تخلفات و ترکفعلهای حوزه سهام عدالت ورود پیدا کرده است؛ لذا در این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس و مجموعه معاونان دیوان محاسبات تشکیل شود تا نسبت به مشکلات قانونی، ترکفعلها و تخلفهای صورتگرفته تعیین تکلیف شود.
نصیری ادامه داد: همچنین مقرر شد دیوان محاسبات به صورت جدی به این موضوع ورود پیدا کند. دیوان محاسبات پیش از این نیز گزارش بسیار جامعی در این خصوص تهیه کرده و آن را به دادستان خود ارجاع داده بود تا با افرادی که در این زمینه مانع رسیدن سهام عدالت به سرمنزل مقصود خود شدهاند و اجازه نمیدهند مردم در حوزههای مختلف از منافع این سهام بهرهمند شوند، برخورد و تعیین تکلیف شود.
نماینده فردوس و طبس گفت: بر همین اساس، دیوان محاسبات به صورت جدی وارد این مباحث خواهد شد و ما نیز گزارشهای مربوط به این موضوع را به صورت مستمر برای مردم ارائه خواهیم کرد تا انشاءالله خروجیهای مطلوبی در حوزه سهام عدالت برای مردم حاصل شود. از سویی دیگر، مجلس شورای اسلامی و فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت، نسبت به سرمایههای مردم و مبالغی که در حوزه سهام عدالت وجود دارد، با حساسیت و جدیت پیگیری میکنند تا انشاءالله در این مقطع حساس که امروز مردم عزیزمان اینچنین در میدان هستند، منافع اقتصادی سهام عدالت را مشاهده کنند.
وی افزود: نگاه ما این است که امروز با سهام عدالت میتوان مسائل مربوط به مسکن جوانان را حل کرد و از ظرفیت آن برای حل مسائل اقتصادی و اشتغال مردم بهره گرفت. الحمدلله امروز همه دستگاهها و همچنین مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشها و معاونت قوانین، دست به دست هم دادهاند تا انشاءالله بهترین اتفاقات برای سهام عدالت و مردم رقم بخورد.
نصیری ادامه داد: نگاه ما این است که با نظر و نگاه مردم، در حوزههای اقتصادی مختلف و در مناطق و شهرستانهای مختلف، از ظرفیت سهام عدالت استفاده شود و مردم بتوانند به عنوان یک اهرم اقتصادی، از مبالغ سهام عدالت، سرمایههای سهام عدالت و سودهای آن در حوزههای مختلف اقتصادی بهره بگیرند. یکی از موضوعاتی که در جلسه مذکور مورد بررسی قرار گرفت، مبالغ مربوط به سودهای سهام عدالت است که طبق قانون باید در شرکتهای سرمایهگذاری استانی قرار داشته باشد، اما این مبالغ در شرکتهای سرمایهپذیر در کشور قرار گرفته است.
وی افزود: نگاه ما این است که این مبالغ به صورت غیرقانونی در آن شرکتها قرار گرفته و اگر این سپردهها به خود شرکتهای سرمایهگذاری استانی منتقل شود، بسیاری از مشکلات در زمینه گردشهای مالی در استانها برطرف خواهد شد. متأسفانه امروز یک تخلف آشکار در این زمینه رخ داده و سودهای سهام عدالت در شرکتهایی که در سطح کشور فعالیت میکنند، رسوب کرده است. به عنوان مثال، در یک مورد، سودهای مربوط به افراد فوتشده از سال ۱۳۹۹ تاکنون تقسیم نشده و همچنین سود مربوط به افراد فوتشده و حسابهای دیگری که مسدود هستند، به ارزش بیش از چند ده همت میرسد، که این موضوعات از جمله تخلفات آشکار محسوب میشود.
نماینده فردوس و طبس گفت: همچنین موضوعات مختلف دیگری در مباحث قانونی سهام عدالت وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله اینکه هیئتمدیرهها باید توسط خود مردم انتخاب شوند، اما دولت در این خصوص دخالتهای جدی دارد. این موضوعات نیز در جلسه با دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی ایجاد شود تا به صورت مستمر جلسات هفتگی برگزار شود و خروجی این جلسات و اقدامات انجامشده نیز به مردم عزیزمان ارائه شود. سهام عدالت ظرفیتهای بیپایانی برای پیشرفت اقتصادی مردم و کشور را دارد. به طور مثال مسئله مسکن و اشتغال با سهام عدالت به راحتی قابل حل است.
وی افزود: مردم داراییهای عظیمی در سهام عدالت دارند که میتواند منشأ دریافت تسهیلات بانکی شود و با کمک این تسهیلات و سود نقدی مسائل خود را حل کنند. در مورد جاماندگان سهام عدالت نیز مجلس به طور جدی پیگیر واگذاری سهام عدالت به ایشان است تا شیرینی افزایش ثروت خانوار در دهکهای ۱ تا ۶ احساس شود.