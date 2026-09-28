تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت مخابرات ایران با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضا رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهم‌نامه در ۱۲ ماده و یک تبصره به منظور ارائه و توسعه خدمات مخابراتی، اینترنت پرسرعت، دیتا، فیبر‌نوری، خدمات امنیت شبکه و سایر سرویس‌های به‌روز ارتباطی و فناوری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به امضا رسید.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در آیین امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به تحولات مناطق آزاد در جهان گفت: مناطق آزاد در سطح بین‌المللی به سمت الگو‌های نسل هفتم حرکت کرده‌اند و یکی از مهم‌ترین الزامات این نسل، توسعه اقتصاد دیجیتال است.

حسین فروزان افزود: اقتصاد دیجیتال ارتباط مستقیمی با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، اینترنتی و فناوری‌های نوین دارد و امیدواریم با همکاری شرکت مخابرات ایران، زمینه توسعه این زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مطلوب‌تر در مناطق آزاد کشور فراهم شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در این آیین با تأکید بر نقش زیرساخت‌های ارتباطی در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، از آمادگی کامل این شرکت برای توسعه شبکه فیبر نوری در این مناطق خبر داد.

محمد جعفرپور گفت: هدف این است که با تبدیل تفاهم‌نامه‌های مشترک به قرارداد‌های عملیاتی، در آینده شاهد مناطق آزاد با پوشش صددرصدی مبتنی بر فیبر نوری باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده توسعه‌ای و اقتصادی مناطق آزاد افزود: امروز توسعه بسیاری از صنایع و کسب‌وکار‌ها به ارتباطات، فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوینی همچون هوش مصنوعی گره خورده است و از این منظر، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر شتاب‌بخشی به رشد و توسعه اقتصادی مناطق آزاد داشته باشد.