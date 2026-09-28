

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید تا ساعت ۱۵ روز شنبه ۱۱ مهرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) آرمین شمسی پور (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) محمد عشیری (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمد مهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) محمد کمالی (فارس)

۷۲ کیلوگرم: سیددانیال سهرابی (خوزستان) احمدرضا محسن نژاد (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) اهورا بویری (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) یاسین یزدی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) محمدهادی صیدی (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) ابوالفضل فتحی تزنگی (فارس)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده - مجید رمضانی - طالب نعمت پور - فرشاد علیزاده - مهدی علیاری - بابک ولی محمدی

مربی بدنساز: بهمن میرزایی

آنالیزور: ادیب مهمدی

سرپرست: امید شایگان

همچنین نفرات ذیل از ۱۵ تا ۱۹ مهرماه به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند:

۵۵ کیلوگرم: رامین احمدی (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: امیررضا طهماسب پور (مازندران)

۶۳ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم)

۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی (فارس)

۷۲ کیلوگرم: ابوالفضل شیری (قم)

۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (قم)

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی (تهران)

۸۷ کیلوگرم: محمدحسین استادمحمد معمار (تهران)

۹۷ کیلوگرم: مهران دریاباری (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: آرمان طهماسبی (کردستان)