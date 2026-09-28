فاطمه معصومه شریف، درباره شهادت سیدحسن نصرالله شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه معصومه شریف، درباره شهادت سیدحسن نصرالله شعری سروده است.

به آسایش جان و تن فکر کردم

به آرامش خویشتن فکر کردم

به دل‌بستگی‌های این زندگی آه

چه خودخواه بودم به من، فکر کردم

اگر چه فلسطین و لبنان در آتش

به امنیتم در وطن فکر کردم

چرا جای اینکه بسوزم از این غم

به با غصه‌ها ساختن فکر کردم؟

پس از حاج قاسم ولی شب به شب من

به آن ماه خونین بدن فکر کردم

شدم عاقبت غرق نصرمن الله

به چشمان سیدحسن فکر کردم