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مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: قایقرانی اولویت ورزش استان بوشهر است و باید تلاش شود این مهم در حوزه استعدادیابی و قهرمانپروری دوباره پرفروغ شود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، موسی کشتکار در نشست هیات قایقرانی استان بوشهر اظهار کرد: فعال کردن هیئتهای شهرستانی، برگزاری دورههای آموزشی مربیگری و داوری و میزبانی اردوهای تیم ملی و مسابقات کشوری در نیمه دوم سال در دستور کار هیئت قرار گیرد.
وی افزود: در بحث مالکیت مجموعه قایقرانی دهکده گردشگری بوشهر فعالیتهایی صورت گرفته است که امیدواریم این مجموعه در اختیار ادارهکل ورزش و جوانان قرار بگیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر قایقرانی را از اولویتهای ورزش استان اعلام کرد و بر توسعه استعدادیابی، قهرمانپروری، فعالسازی هیئتهای شهرستانی و میزبانی اردوهای تیم ملی و مسابقات کشوری در این رشته تأکید کرد.
در ادامه نشستهای ارزیابی هیئتهای ورزشی ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر، عملکرد هیئت قایقرانی استان مورد بررسی قرار گرفت و برنامههای توسعه این رشته در استان تشریح شد.
رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر از درخشش نمایندگان استان در پایان رقابتهای لیگ برتر قایقرانی کشور خبر داد و گفت: نمایندگان بوشهر در دو رشته آبهای آرام و دراگونبوت موفق به کسب سه جام لیگ برتر کشور شدند و روزی پرافتخار را برای ورزش استان رقم زدند.
هادی کللی اظهار کرد: در رشته آبهای آرام، باشگاه پارس جنوبی نماینده استان بوشهر در هر دو بخش آقایان و بانوان بود. تیم آقایان با عملکردی مقتدرانه و با اختلاف ۴۰ امتیازی نسبت به تیم استقلال، عنوان قهرمانی لیگ برتر کشور را از آن خود کرد و با شایستگی از عنوان قهرمانی فصل گذشته نیز دفاع کرد.
وی ادامه داد: تیم بانوان پارس جنوبی نیز با ارائه عملکردی شایسته، در جایگاه سوم لیگ برتر قرار گرفت و جام مقام سوم را به دست آورد.
رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر درباره نتایج لیگ دراگونبوت نیز گفت: در بخش آقایان، تیم فانوس بوشهر تا پایان نیمفصل در جایگاه سوم جدول قرار داشت، اما در پایان رقابتها تنها با اختلاف یک امتیاز از کسب سکوی سوم بازماند و در جایگاه چهارم ایستاد.
وی ادامه داد: در بخش بانوان هم تیم مشعل دریا با عملکردی ارزشمند موفق شد عنوان سوم لیگ برتر کشور را کسب کرده و جام مقام سوم را برای استان بوشهر به ارمغان بیاورد.
کللی در پایان خواستار توسعه زیرساختهای فنی و تجهیزات مورد نیاز این رشته شد.