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مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به هشدار نارنجی هواشناسی، از مردم و دستگاههای اجرایی خواست برای فعالیت سامانه بارشی پیشرو آمادگی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به صدور هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۱ هواشناسی استان، از مردم، مسافران و دستگاههای اجرایی و امدادی خواست برای فعالیت سامانه بارشی پیشرو، آمادگی کامل داشته باشند.
محمدی گفت: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، از اواخر وقت سهشنبه ۷ مهر تا عصر چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵، سامانه بارشی در سطح استان، بهویژه مناطق ساحلی تا میانبند، فعال خواهد بود و احتمال رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، رعدوبرق و کاهش نسبی دما وجود دارد.
وی افزود: با توجه به شرایط جوی پیشرو، احتمال آبگرفتگی معابر و زیرگذرها، بالا آمدن سطح آب رودخانهها، جاری شدن روانآب، وقوع صاعقه، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و سقوط سنگ در برخی مناطق کوهستانی وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران از شهروندان و مسافران خواست از توقف و اسکان در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد آبگرفتگی خودداری کنند و در زمان فعالیت سامانه، ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، در ترددهای برونشهری و محورهای کوهستانی احتیاط لازم را داشته باشند.
محمدی همچنین بر خودداری از فعالیتهای کوهنوردی، طبیعتگردی و گردشگری در مناطق پرخطر، توجه به اطلاعیههای رسمی هواشناسی و مدیریت بحران و رعایت توصیههای ایمنی تأکید کرد.
وی در ادامه خطاب به دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، امدادی، خدماتی و اجرایی استان گفت: همه دستگاهها باید از زمان آغاز هشدار در آمادهباش کامل عملیاتی قرار داشته باشند و برای فعالسازی تیمهای عملیاتی و گشتهای پیشگیرانه، آمادهسازی نیروها، ماشینآلات و تجهیزات و پایش مستمر نقاط حادثهخیز اقدام کنند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران بر رصد مستمر وضعیت رودخانهها و مسیلها، معابر و زیرگذرها، محورهای مواصلاتی و مناطق مستعد رانش و سقوط سنگ، آمادگی برای رفع آبگرفتگی و انسدادهای احتمالی و حفظ پایداری شبکههای آب، برق، گاز و مخابرات تأکید کرد.
محمدی همچنین خواستار آمادگی کامل فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی، تقویت هماهنگی بین دستگاهی، اطلاعرسانی سریع و مستمر و گزارش فوری هرگونه حادثه، خسارت و اختلال در خدمات به مرکز فرماندهی و کنترل عملیات پاسخ به بحران استان شد.
وی تأکید کرد: همه دستگاههای عضو ستاد باید پیش از وقوع هرگونه حادثه احتمالی، ظرفیتهای انسانی، تجهیزات، ماشینآلات و امکانات پشتیبانی خود را در آمادهترین وضعیت قرار دهند تا در صورت بروز آبگرفتگی، سیلاب، سقوط سنگ، اختلال در تردد یا آسیب به زیرساختها، عملیات امدادرسانی و خدماترسانی بدون وقفه و با سرعت انجام شود.