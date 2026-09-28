مجتمع کشت و صنعت خرمآباد الگویی موفق از تولید دانشبنیان
رئیسکل دادگستری استان لرستان در بازدید از مجتمع کشت و صنعت لرستان، این مجموعه را الگوی موفق تولید و نمادی از گذر موفق کشاورزی سنتی به مدرنیته و مصداق بارز جهاد اقتصادی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
در راستای تحقق سیاستهای کلان دستگاه قضا مبنی بر حمایت از تولید و رفع موانع آن رئیسکل دادگستری لرستان از مجتمع کشت و صنعت خرمآباد بازدید کرد.
عمران علیمحمدی در حاشیه بازدید از مجتمع کشت و صنعت لرستان، با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر این مجموعه، اظهار کرد: آنچه امروز در این مجتمع شاهد هستیم، معنای واقعی تولید و اشتغال است،این مجموعه با عبور موفق از روشهای سنتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، گامی بلند در مسیر توسعه صنعتی استان برداشته است.
وی با بیان اینکه فعالیتهای این واحد تولیدی نشاندهنده یک جهاد اقتصادی واقعی است، افزود: تبدیل توانمندیهای بالقوه به ثروت و بهرهوری، آن هم در فضایی که تکنولوژی حرف اول را میزند، الگویی است که باید به سایر استانهای کشور نیز تسری یابد.
دستگاه قضایی؛ حامی بیقید و شرط تولید مشروع
رئیسکل دادگستری استان لرستان با تأکید بر تکالیف قانونی دستگاه قضا در حمایت از بخش تولید، تصریح کرد: بر ما مسئولین در دستگاه قضایی فرض است که از تولیدات مشروعی که با دلسوزی و همت مضاعف در حال انجام است، حمایت کنیم،حمایت حقوقی ما به گونهای خواهد بود که موانع پیش روی توسعه این مجموعهها، یکی پس از دیگری برداشته شود تا شاهد گسترش بیش از پیش فعالیتهای آنها باشیم.
آمادگی کامل برای پشتیبانی حقوقی از سرمایهگذاران خوشنام
علیمحمدی در پاسخ به سوالی پیرامون حمایت از سرمایهگذاران جدید، خاطرنشان کرد: اگر سرمایهگذاری با حسن نیت و با هدف انجام اقداماتی مشابه در استان وارد میدان شود، دستگاه قضایی با تمام ظرفیت و توان خود از او حمایت خواهد کرد. ما معتقدیم هر آنچه به نفع جامعه و مردم باشد، مورد حمایت نظام قضایی است و ما در کنار تولیدکنندگان متعهد و دلسوز خواهیم ایستاد.
تولید درونزا؛ سلاحی در جنگ اقتصادی
وی در پایان با اشاره به شرایط فعلی کشور، اقتصاد مقاومتی را یکی از راه های برونرفت از چالشهای اقتصادی خواند و گفت: ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و یکی از راه های مقابله با آن، تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ اقتصادی که درونزا و برونگرا باشد، تولیدات این چنینی نه تنها نیازهای داخلی را تأمین میکنند، بلکه ظرفیت بالایی برای صادرات و برخوردار کردن کشورهای منطقه از محصولات باکیفیت ایرانی را دارند و این امر به نفع منافع ملی ماست.