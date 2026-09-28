محمدمهدی سیار، درباره شهادت سیدحسن نصرالله شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی سیار، درباره شهادت سیدحسن نصرالله شعری سروده است.

چه سخت است داغ علمدار دیدن

غم یار، در اوج پیکار دیدن

چه سخت است در اوج غوغای صفین

علی را عزادار عمار دیدن

به بی‌تابی موج‌های فراتیم

به هنگامهٔ چشم خونبار دیدن

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نمی‌دید در خواب هم دیدهٔ ما

به خون خفته آن چشم بیدار دیدن

ز یوسف به یک پیرهن خیره ماندن

ز یحیی سری دست اغیار دیدن

به گفتن نیاید، به باور نگنجد

چنان کوه را زیر آوار دیدن

همین است تقدیر مردان میدان

به پیکار‌ها پیکر یار دیدن

تنی را به میدانِ مین ارباً اربا

تنی را پر از خون به رگبار دیدن

ولی نیست هرگز به قاموس مردان

هراسی از این راه دشوار دیدن

هراس است بر جان خیبرنشینان

سَنابرق شمشیر کرّار دیدن

مَهیب است فریاد یا حیدر ما

مهیب است هان! قهر قهار دیدن

همه هیبت گنبد آهنین را

بر این عنکبوتان چنان تار دیدن

مهیب است در بارش «رعد» و «سجیل»

زمین و زمان، تیره و تار دیدن

به‌ناگاه «فتاح» و «خیبرشکن» را

بر این قلعهٔ کهنه، آوار دیدن

جسد‌های مشئوم دیوانه‌دیوان

به هر کوی و بازار بر دار دیدن

«بَعَثنا عَلَیکُم عِباداً لَنا» را

به سربند گُردان احرار دیدن!

زمانِ «فَجاسُوا خِلالَ الدِّیار» است

شرر بر سراپای اشرار دیدن