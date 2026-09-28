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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران بر فعالیت شبانهروزی دستگاههای مرتبط در بنادر برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمدابراهیم تولایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران در نخستین جلسه کمیته تسهیل و تسریع در تخلیه، ترخیص و بارگیری کالاهای اساسی، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را از اولویتهای استان دانست و خواستار افزایش هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی و نظارتی شد.
وی بر فعالیت ۲۴ ساعته دستگاههای مرتبط در بنادر تأکید کرد و افزود: باید از نیروهای فعال استفاده شود تا امور در زمان مقرر و بهدرستی انجام گیرد و محدودیت ساعت کاری موجب وقفه در تخلیه، ترخیص و بارگیری کالاهای اساسی نشود.
تولایی همچنین بر شناسایی موانع، اصلاح فرآیندهای اجرایی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بندری و لجستیکی استان برای تسریع در ورود و انتقال کالاهای اساسی، بهویژه گندم و روغن، تأکید کرد.
سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران نیز با تأکید بر ضرورت تسهیل ورود و انتقال کالاهای اساسی گفت: انتظار داریم همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، بهویژه گمرک، بهگونهای باشد که در روند تخلیه، ترخیص و انتقال این کالاها وقفهای ایجاد نشود.
وی با اشاره به اینکه ساعت فعالیت گمرک در برخی بنادر شبانهروزی نیست، افزود: آمادگی داریم همه همکاریهای لازم را برای رفع این مشکل انجام دهیم تا فرآیند ورود و انتقال کالاهای اساسی بدون وقفه انجام شود.
جعفری گفت: حدود ۲۰۰ هزار تن از ظرفیت انبارهای استان تحت کلید گمرک قرار گرفته است و ادارهکل غله برای رفع مشکلات و تسریع در امور، هر کمکی که لازم باشد انجام خواهد داد.
وی تأکید کرد: تأمین و انتقال کالاهای اساسی نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههای مرتبط است و باید این کالاها در کوتاهترین زمان ممکن وارد، تخلیه، ترخیص و به مراکز مصرف منتقل شوند.
در پایان این نشست، از امکانات آزمایشگاهی سازمان استاندارد مستقر در بندر امیرآباد بازدید شد.