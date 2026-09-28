­عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت: در صنعت آلومینیوم ما مزیت انرژی داریم نه مزیت معدنی، این به آن معنی است که ما برای تولید شمش آلومینیوم، بیش از یک میلیون تن مواد اولیه که همان پودر آلومیناست نیاز داریم که وارد کنیم.

آریا صادق نیت حقیقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره شرایط تولید در صنایع آلومینیومی افزود: مجرای ورودی پودر آلومینا نیز بنادر جنوبی است که با محاصره دریایی، حمل و نقل دریایی را بسیار مشکل کرده است که هم به راحتی انجام نمی‌شود و هم هزینه‌های بالاتری دارد.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران افزود: از طرفی نیز بحث ناترازی انرژی، صنعت آلومینیوم را به چالش کشیده و تولیدات را کاهش داده است.

وی با بیان اینکه نوسات برق تاثیر مستقیمی در کیفیت محصولات بویژه تولید مواد اولیه دارد گفت: می‌تواند گرید (درجه کیفی) محصولات را کاهش بدهد و ارزش شان را به مراتب پایین‌تر بیاورد. در واقع اثرات نوسان برق در صنایع بالادستی، به صنایع پایین دستی و مصرف کننده نیز تحمیل می‌شود.

صادق نیت حقیقی افزود: عرضه‌ها در بورس به شدت کم شده و قیمت پایه با فشار تولیدکنندگان صنایع بالادستی بالا رفته است. در واقع کمبود عرضه باعث رقابت شده بطوری که قیمت افزایش دو چندانی داشته است. اکنون مواد اولیه مورد نیاز صنایع هم از نظر مقدار کم هستند و هم از نظر قیمت بالا هستند.

وی گفت: اکنون امکان رقابت نیز از تولید کنندگان ایرانی در بازار جهانی گرفته شد به طوری که صنایع بالادستی مواد اولیه صنایع پایین دستی که شمش آلومینیوم است با قیمت پایین تری صادر می‌کنند و رقبای منطقه ما به طور عمده ترکیه مواد اولیه (شمش) را ارزان‌تر از صنعت گر ایرانی دریافت می‌کند.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران با بیان اینکه با صادرات ارزان مواد اولیه (شمش) ما امکان رقابت با رقبای خارجی را از دست می‌دهیم افزود: بغیر از شرایط تحریمی و مشکلات ناشی از تبادلات ارزی، پولی و بانکی، حمایت‌های از رقبای ما می‌شود که صنعت گران ما از آن حمایت‌ها محروم هستند. در واقع صنعت گران ما به جای مشوق برای صادرات با پیمان سپاری ارزی جریمه نیز می‌شوند.

وی گفت: همه این مشکلات دست به دست هم می‌دهد و هزینه تولید را بالا می‌برد و ظرفیت‌های تولید را پایین می‌اورد و میزان تولید کاهش پیدا می‌کند و سود آوری دچار مشکل می‌شود که اساس کار تولید از بین می‌رود تبعات زیادی در تورم داشته باشد.

صادق نیت حقیقی افزود: متاسفانه نقطه مشترک همه این مشکلات انفعال مسئولان و سیاستگذاران است که از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم قوانین مخل را اصلاح کند و دولت نیز در بحث اجرا به درستی عمل کند.

وی درباره اینکه اکنون عمده مشکل صنایع آلومینیوم کمبود مواد اولیه است یا ناترازی انرژی گفت: در هر دو حوزه مشکل داریم، اما کمبود انرژی به نوعی باعث کمبود مواد اولیه نیز شده است؛ چون در صنایع بالادست با وجود انرژی است که مواد معدنی به مواد اولیه تبدیل می‌شود و تولید ادامه پیدا می‌کند، وقتی که انرژی کم باشد ان‌ها نیز کم می‌شود.

عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران افزود: کمبود انرژی، صنایع بالادستی ما را دچار مشکل می‌کند و به تبع آن صنایع پایین دست ما نیز دچار کاهش تولید می‌شود.

وی درباره حمایت دولت از صنایع کوچک نیز گفت: دولت تسهیلاتی به ما ارائه نکرده، ما بسته‌هایی برای حمایت داشتیم که هیچ وقت باز نشدند؛ بنابراین در بحث حمایت مادی و معنوی، فقط گفتار درمانی‌هایی شده است و به دلیل تحمل کردن مشکلات وارده، از ما تقدیر شد و بسته‌ای برای حمایت از تولید وجود ندارد.