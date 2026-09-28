مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون، بر نقش راهبردی این مرز در تقویت پیوندهای اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و ایفای نقش به عنوان دروازه ورود به بازارهای آسیای مرکزی تأکید کرد.

دوغارون؛ شریان راهبردی صادرات و ترانزیت ایران به بازارهای آسیای مرکزی

دوغارون؛ شریان راهبردی صادرات و ترانزیت ایران به بازارهای آسیای مرکزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون، در گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی، با اشاره به تغییر الگوهای تجارت جهانی و اهمیت روزافزون مسیرهای زمینی در شرایط ژئوپلیتیک منطقه، اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌های مسیرهای دریایی، مرزهای زمینی کشور به یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های جابه‌جایی کالا و تأمین امنیت اقتصادی تبدیل شده‌اند.

محمدرضا مودودی افزود: مرز دوغارون با برخورداری از سابقه تاریخی و اتصال مستقیم به گذرگاه «اسلام‌ قلعه» در افغانستان، نقشی راهبردی در تقویت پیوند اقتصادی ایران با همسایگان شرقی ایفا می‌کند.

مودودی با اشاره به آغاز فعالیت رسمی هیئت مدیره این منطقه آزاد در سال گذشته، تصریح کرد: ظرفیت‌های جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های لجستیکی فراهم شده است که هدف آن تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش موانع تجاری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی است.

رئیس هیأت مدیره منطقه آزاد دوغارون با ارائه تحلیلی از سبد صادراتی، گفت: بر اساس آمارهای موجود، ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به بازارهای جهانی به‌طور میانگین ۳۲۰ دلار است، اما این رقم در صادرات به افغانستان به بیش از ۶۷۰ دلار می‌رسد.

وی تأکید کرد: این موضوع نشان‌دهنده تنوع بالای سبد صادراتی و تمرکز بر کالاهای با ارزش افزوده بالا و صنعتی در این مرز است که نقش بسزایی در اشتغال‌زایی و تقویت تراز تجاری کشور دارد.

وی در پایان، از برنامه‌ های آتی برای رفع چالش‌های موجود و توسعه زیرساخت‌های انبارداری و حمل‌ونقل در منطقه آزاد دوغارون خبر داد تا این گلوگاه بتواند پاسخگوی نیازهای رو به رشد بازارهای منطقه باشد.