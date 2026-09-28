صد‌ها کودک و خانواده‌های آنان در استان بینگول ترکیه با شرکت در برنامه‌ای در حمایت از کودکان غزه، با هدف اعلام همبستگی با کودکان فلسطینی، بادبادک‌های خود را به آسمان فرستادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، صد‌ها کودک و خانواده‌های آنان در استان بینگول ترکیه با شرکت در برنامه‌ای در حمایت از کودکان غزه، بادبادک‌های خود را به آسمان فرستادند.

این برنامه با شعار «بادبادک‌ها در غزه هم آزاد خواهند بود» و با هدف اعلام همبستگی با کودکان فلسطینی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با به پرواز درآوردن بادبادک‌ها، خواستار برخورداری کودکان غزه از حق زندگی در امنیت و آرامش شدند.

در جریان این رویداد، برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلفی برای کودکان برگزار شد و بادبادک‌هایی با نماد‌ها و رنگ‌های فلسطین در آسمان بینگول به پرواز درآمد.

برگزارکنندگان اعلام کردند انتخاب بادبادک به عنوان نماد این برنامه، بیانگر امید به روزی است که کودکان غزه نیز بتوانند بدون ترس از جنگ و حملات، در فضایی امن بازی کنند و از حقوق طبیعی دوران کودکی برخوردار باشند.

در ماه‌های اخیر نیز برنامه‌های مشابهی در نقاط مختلف ترکیه در حمایت از کودکان فلسطینی برگزار شده و در برخی از آنها، کودکان و دانش‌آموزان با به پرواز درآوردن بادبادک، پیام همبستگی خود را با کودکان غزه اعلام کرده‌اند.