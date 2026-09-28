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جانشین مرزبانی آذربایجانغربی از ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۶۷۴ رأس احشام قاچاق به خارج از کشور و کشف این احشام در یک هفته گذشته خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سرهنگ حسن زینالنژاد گفت: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، مرزبانان هنگهای مرزی استان با اشراف اطلاعاتی و انجام گشت و کمینهای هدفمند در مناطق صعبالعبور مرزی موفق شدند ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، ۶۷۴ رأس احشام قاچاق را پیش از خروج از کشور کشف و مهار کنند.
وی افزود: قاچاقچیان با سوءاستفاده از شرایط جغرافیایی منطقه و پس از رها کردن احشام، از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.
جانشین مرزبانی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش احشام کشفشده ۲۶۰ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.