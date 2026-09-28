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افرادی که با انتشار تصاویر شخصی شهروندان در فضای مجازی، حریم خصوصی را نقض کرده بودند در جهرم دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و طرح شکایت مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی شان در فضای مجازی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
سرهنگ علیاصغر محمدپور افزود: کارشناسان موفق به شناسایی ۲ نفر شدند که در این پرونده نقش داشتند و بررسیها نشان داد که متهمان با انگیزه هتک حیثیت و انتقامجویی، اقدام به انتشار تصاویر شخصی کاربران در فضای مجازی کردهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیزاز قرار دارد.