به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و طرح شکایت مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی شان در فضای مجازی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور افزود: کارشناسان موفق به شناسایی ۲ نفر شدند که در این پرونده نقش داشتند و بررسی‌ها نشان داد که متهمان با انگیزه هتک حیثیت و انتقام‌جویی، اقدام به انتشار تصاویر شخصی کاربران در فضای مجازی کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیزاز قرار دارد.