مردم شهرستان‌های استان تهران با تکیه بر ایمان و عشق به وطن، ایستادگی خود در کنار نیرو‌های مسلح را در مسیر دفاع از کیان جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم استان تهران با بازخوانی ایام حماسی و تجربه ۲۱۱ شب ایستادگی در کنار نیرو‌های مسلح، بار دیگر بر پایبندی خود به قرار عشق به وطن تأکید کردند.

شهروندان استان تهران که همواره در کنار پاسداران حرم و وطن بوده‌اند، با برافراشتن پرچم سه‌رنگ مقدس کشور در نقاط مختلف، بر تداوم این مسیر و صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی تأکید دارند. این ایستادگی، نمادی از پیوند ناگسستنی میان مردم و نیرو‌های امنیتی و نظامی در مسیر صیانت از استقلال و اقتدار ملی است.