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ایستگاه هواشناسی و اقلیم شناسی با ده میلیارد تومان هزینه در منطقه کوهستانی لایی شهرستان نکا بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار نکا، با تأکید بر نقش کلیدی دادههای هواشناسی در تصمیمگیریهای علمی، گفت: ایستگاه هواشناسی شهرستان نکا پس از یک سال پیگیری و با هزینهای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان درمنطقه لایی افتتاح شد.
مهدی داوودی افزود: اجرای این طرح حاصل مشارکت خیرین در اهدای زمین و تخصیص اعتبارات کمیته برنامهریزی بود و یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان با افتتاح آن برآورده شد.
وی ادامه داد: استقرار این واحد، زیرساخت لازم برای مدیریت اقلیم و افزایش تولید محصولات کشاورزی و پروتئینی در منطقه را فراهم میکند.
مدیرکل هواشناسی مازندران با بیان اینکه این ایستگاه هواشناسی هفتمین ایستگاه هواشناسی استان است، گفت: هدف از افتتاح این ایستگاه تقویت شبکه پایش اقلیمی در شرق استان و ارائه دادههای دقیق هوانشاسی برای مدیریت منابع آب و کشاورزی عنوان کرد.
هوشنگ بهزادی افزود: این ایستگاه با ارائه ۵ داده برخط مانند میزان بارش، شدت باد، دمای هوا و رطوبت سبب کاهش خسارات ناشی از مخاطرات اقلیمی در شرق مازندران خواهد شد.