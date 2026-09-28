معاون امور صنایع و معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از ابلاغ قرارداد‌های سپرده‌گذاری ریالی ویژه تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت طرح‌ها و واحد‌های بخش صنعت و معدن از محل منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حسن بحرینی اظهار: راستای تحقق اهداف اقتصادی و حمایت همه‌جانبه از تولید، اشتغال و صادرات، مکاتبات و سهمیه‌های مربوط به قرارداد‌های عاملیت با بانک‌های طرف قرارداد جهت تامین نقدینگی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی ابلاغ شده است.

وی با اشاره به تنوع و گستردگی این تسهیلات در بخش‌های مختلف، افزود: این اعتبارات در قالب چند سرفصل اصلی شامل «سرمایه در گردش در مناطق برخوردار»، «سرمایه در گردش در مناطق مشمول نرخ ترجیحی» و «سرمایه در گردش ویژه صادرات کالا‌های صنعتی» و همچنین «سرمایه ثابت ویژه طرح‌های صنعتی و معدنی» دسته‌بندی و تخصیص یافته است.

معاون امور صنایع و معادن اداره کل صمت استان بوشهر با تشریح جزئیات بانک‌های عامل تصریح کرد: سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن: با همکاری بانک‌های خاورمیانه، پارسیان، کارآفرین، ملت، صادرات، پاسارگاد، دی، سینا، شهر، ایران و ونزوئلا، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران اجرایی می‌شود که امکان بهره‌مندی واحد‌های مستقر در مناطق مختلف (برخوردار و مشمول نرخ ترجیحی) و همچنین صادرکنندگان کالا‌های صنعتی را فراهم ساخته است.

وی ادامه داد: همچنین سرمایه ثابت ویژه طرح‌های صنعتی و معدنی از طریق بانک‌های شهر، پاسارگاد، دی، سینا، خاورمیانه و رفاه کارگران به منظور ساخت، تکمیل و توسعه طرح‌های نیمه‌تمام و ایجادی تخصیص داده شده است.

بحرینی در پایان با تأکید بر لزوم تسریع متقاضیان در استفاده از این فرصت، یادآور شد: کلیه متقاضیان، صنعتگران و فعالان بخش معدن استان بوشهر که دارای شرایط لازم هستند، می‌توانند ضمن هماهنگی و ارتباط با اداره کل صمت و مراجعه به شعب بانک‌های عامل مذکور، نسبت به تشکیل پرونده و پیگیری فرآیند جذب حداکثری این تسهیلات اقدام نمایند تا زمینه ارتقای ظرفیت تولید و تثبیت اشتغال استان فراهم شود.