یک دانش‌آموز در استان وان ترکیه، با همراه داشتن یک تفنگ ساچمه‌ای وارد مدرسه شد؛ که موجب نگرانی دانش‌آموزان و مسئولان مدرسه شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، وحشت در یک واحد آموزشی شهر وان؛ دانش‌آموز کلاس هفتم با تفنگ ساچمه‌ای وارد مدرسه شد.

یک دانش‌آموز دختر کلاس هفتم در منطقه توشبا استان وان ترکیه، با همراه داشتن یک تفنگ ساچمه‌ای وارد مدرسه شد؛ حادثه‌ای که موجب نگرانی دانش‌آموزان و مسئولان مدرسه شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، معلمان پس از مشاهده سلاح بلافاصله مداخله کرده و تفنگ را از دانش‌آموز گرفتند. سلاح سپس برای انجام بررسی‌های لازم به نیرو‌های پلیس تحویل داده شد.

پس از این حادثه، تدابیر امنیتی در داخل مدرسه و اطراف آن افزایش یافت و بررسی‌ها درباره چگونگی دسترسی دانش‌آموز به تفنگ و علت همراه داشتن آن در مدرسه آغاز شد.

در این حادثه گزارشی از تیراندازی یا مصدومیت دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه منتشر نشده است.