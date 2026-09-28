فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از توقیف پنج شناور حامل سوخت قاچاق، دستگیری ۹ قاچاقچی و کشف ۵۵ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۹ میلیارد تومان در مرز‌های آبی جنوب استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار جواد رفیعی گفت: مرزداران جنوب سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی و اجرای تاکتیک‌های مؤثر عملیاتی در مقابله با قاچاقچیان، موفق شدند از خروج مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق از کشور جلوگیری کنند.

وی افزود: دریابانان استان با اشراف اطلاعاتی و در اجرای یک عملیات ضربتی، موفق شدند پنج فروند شناور سبک و سنگین حامل سوخت قاچاق را شناسایی و توقیف و ۹ قاچاقچی را نیز دستگیر کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد : در این عملیات، ۵۵ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد که بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش آن بیش از ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار رفیعی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه محموله‌های مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل شدند.