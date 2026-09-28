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جشنواره سیب سمیرم همزمان با آغاز هفته گردشگری در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گفت: ثبت این جشنواره در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور برای ما گامی مهم در معرفی ظرفیتهای این شهرستان است و میتواند موجب پیوند هرچه بیشتر ظرفیتهای کشاورزی و گردشگری سمیرم باشد.
سعید سلیمانیان با تاکید براینکه سیب در سمیرم تنها یک محصول کشاورزی نیست افزود: این محصول ظرفیت مهمی برای اشتغالزایی، توسعه منطقه و ارتقای معیشت مردم به شمار میرود و باید با نگاهی آیندهنگرانه از ظرفیت آن در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری بهره گرفت.
وی اهداف جشنواره و نمایشگاه سیب را فراتر از فروش محصول دانست و ادامه داد: این رویداد بستری برای معرفی توانمندیهای شهرستان در حوزههای مختلف، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، مدیریت بازار، توسعه صنایع تبدیلی و جذب گردشگر فراهم میکند و برگزاری آن فرصتی برای معرفی جاذبهها و ظرفیتهای سمیرم به گردشگران و هموطنان از سراسر کشور است.
سلیمانیان همچنین فراهم کردن بستر لازم برای تهیه بستههای سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذار را از دیگر دستاوردهای این رویداد برشمرد و افزود: برگزاری جشنواره سیب میتواند به حرکت تدریجی شهرستان از اقتصاد متکی بر کشاورزی به سمت توسعه گردشگری و صنایع دستی کمک کند و امیدواریم با برنامهریزی منسجم و تداوم برگزاری جشنواره در سالهای آینده، ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری سمیرم بیش از پیش معرفی و شرایط برای تحقق اهداف توسعهای شهرستان فراهم شود.
وی گفت: جشنواره سیب درختی سمیرم به طور معمول همزمان با آغاز فصل برداشت محصول از دهه سوم شهریورماه تا پایان دهه دوم آبانماه برگزار میشود و امسال نیز این رویداد در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه با همکاری مسئولان و حضور گسترده شهروندان و هموطنان از سراسر کشور برگزار شد.
نخستین جشنواره سیب سمیرم در ۲۴ شهریور ماه با حضور مسوولان و با استقبال گرم مردم در شهرستان سمیرم در بخش پادنا و شهر کمه برگزار شد.
شهرستان کوهستانی و سردسیر سمیرم در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان و در جوار رشته کوههای دنا قرار دارد.
برجستهترین بخش اقتصادی فعال سمیرم صنعت کشاورزی و باغداری است که نقش مهمی در توسعه اقتصادی این شهر دارد و علاوه بر گردو، گندم، بادام، حبوبات، جو و چغندر، مهمترین محصول کشاورزی و باغی این شهر، سیب درختی است.
این شهرستان با اشتغال ۹۰ درصدی مردم در بخش کشاورزی، دارای ۱۸ هزار هکتار باغ، ۱۵ هزار هکتار زمین زراعی، ۴۵۵ هزار هکتار عرصه ملی و ۳۳۰ هزار هکتار مرتع و جنگل طبیعی است و سالانه بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن انواع سیب در این منطقه تولید و بخش زیادی از آن به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس صادر میشود.