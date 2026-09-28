رئیس سازمان نظام دامپزشکی گفت: برای رسیدن به هدف حذف هاری باید از منشاء بیماری شروع کنیم و در این مسیر حیات وحش، حیوانات اهلی و محیط زیست نقش مهمی دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباسعلی مطلبی رئیس سازمان نظام دامپزشکی روز دوشنبه در همایش روز جهانی هاری که در سالن همایش‌های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با تاکید بر اینکه کنترل هاری تنها با درمان پس از گزش امکان‌پذیر نیست، افزود: کنترل و حذف هاری نیازمند همکاری نزدیک میان بخش‌های بهداشت، دامپزشکی و محیط زیست، توسعه واکسیناسیون حیوانات، آموزش صاحبان حیوانات همراه و تأمین منابع مورد نیاز این حوزه است.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی اظهار داشت: برای رسیدن به هدف حذف هاری باید از منشاء بیماری شروع کنیم و در این مسیر حیات وحش، حیوانات اهلی و محیط زیست نقش مهمی دارند.

وی با بیان اینکه حذف بیماری تنها وظیفه یک دستگاه نیست و تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف از جمله نظام سلامت، دامپزشکی و محیط زیست است، ادامه داد: اگر هر یک از دستگاه‌ها در چارچوب وظایف خود فعالیت کنند می‌توانند تکمیل‌کننده ماموریت‌های یکدیگر باشند و با سرمایه گذاری در حوزه پیشگیری، هزینه‌ها و مشکلات بخش انسانی را کاهش دهند.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هزینه کرد در حوزه کنترل بیماری‌ها و واکسیناسیون می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین در بخش درمان انسانی جلوگیری کند.

وی افزود: این موضوع درباره هاری اهمیت بیشتری دارد، زیرا پس از وقوع گزش، هزینه‌های واکسیناسیون و مراقبت‌های پزشکی افزایش پیدا می‌کند در حالی که با اقدامات پیشگیرانه می‌توان از بروز موارد بیماری جلوگیری کرد.

بیماری هاری، نوعی بیماری ویروسی است که موجب التهاب مغزی حاد در انسان و برخی پستانداران دیگر می‌شود. علائم اولیه می‌تواند شامل تب و گزگز در محل گزیدگی باشد؛ این علائم معمولاً با یک یا چند مورد از علائمی، چون تهوع، استفراغ، رفتار‌های خشونت‌آمیز، هیجان کنترل‌نشده، ترس از آب، ناتوانی در حرکت بخشی از بدن، گیجی و از دست دادن هوشیاری همراه می‌شود. پس از ظاهر شدن علائم این بیماری، نتیجه تقریبا همیشه مرگ است.

ویروس از طریق بزاق حیوان مبتلا به هاری و پس از گازگرفتگی یا ایجاد خراش، وارد بدن انسان و سایر جانوران شده و پس از ورود به اعصاب محیطی (PNS)، به‌سوی دستگاه عصبی مرکزی (CNS) رفته و شروع به تکثیر می‌کند تا به دستگاه عصبی مرکزی برسد.