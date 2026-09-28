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مدیر کل فرودگاههای خراسان جنوبی از برقرار شدن پرواز سهشنبه چابهار ایر در مسیر تهران ـ بیرجند که پیش ازاین لغو شده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل فرودگاههای خراسان جنوبی گفت: پیرو اطلاعرسانی قبلی درباره ابطال برخی پروازهای مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران، طبق اعلام شرکت هواپیمایی چابهار ایر، پرواز روز سهشنبه ۷ مهر این شرکت در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران به قوت خود باقی است و طبق برنامه انجام خواهد شد.
سیدی افزود: در صورت ایجاد هرگونه تغییر در برنامه این پرواز، مراتب در اسرع وقت اطلاعرسانی خواهد شد.