به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: پیرو اطلاع‌رسانی قبلی درباره ابطال برخی پرواز‌های مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران، طبق اعلام شرکت هواپیمایی چابهار ایر، پرواز روز سه‌شنبه ۷ مهر این شرکت در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران به قوت خود باقی است و طبق برنامه انجام خواهد شد.

سیدی افزود: در صورت ایجاد هرگونه تغییر در برنامه این پرواز، مراتب در اسرع وقت اطلاع‌رسانی خواهد شد.