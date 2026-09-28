به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جشن عاطفه ها هرساله با هدف تامین لوازم التحریر دانش آموزان کم برخوردار پیش از شروع سال تحصیلی جدید آغاز می شود و امسال هم خیرین و نیکوکاران دورهم جمع شده‌اند تا کمک های مردمی و کمیته امداد، لوازم التحریر مورد نیاز را به دست دانش آموزان کم برخوردار در سراسر کشور برسانند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی در خصوص این اقدام خیرانه و شرکت هموطنان در پویش جشن عاطفه ها گفت: جشن عاطفه‌ها فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه همدلی و کمک به هم‌کلاسی‌های نیازمند است و مشارکت دانش‌آموزان در این حرکت خیرخواهانه، جلوه‌ای از فرهنگ ایثار و همدلی در جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

حبیب الله آسوده افزود: خیرین می‌توانند با شماره گیری کد دستوری *12# در پویش ملی جشن عاطفه ها شرکت کنند.

محمدعلی میرزایی گزارش می‌دهد؛



