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جشن عاطفهها با همدلی خیرین و نیکوکاران در سراسر کشور درحال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جشن عاطفه ها هرساله با هدف تامین لوازم التحریر دانش آموزان کم برخوردار پیش از شروع سال تحصیلی جدید آغاز می شود و امسال هم خیرین و نیکوکاران دورهم جمع شدهاند تا کمک های مردمی و کمیته امداد، لوازم التحریر مورد نیاز را به دست دانش آموزان کم برخوردار در سراسر کشور برسانند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی در خصوص این اقدام خیرانه و شرکت هموطنان در پویش جشن عاطفه ها گفت: جشن عاطفهها فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه همدلی و کمک به همکلاسیهای نیازمند است و مشارکت دانشآموزان در این حرکت خیرخواهانه، جلوهای از فرهنگ ایثار و همدلی در جامعه اسلامی به شمار میرود.
حبیب الله آسوده افزود: خیرین میتوانند با شماره گیری کد دستوری *12# در پویش ملی جشن عاطفه ها شرکت کنند.
محمدعلی میرزایی گزارش میدهد؛