علی عالی‌پور ملی‌پوش دسته ۹۵ کیلوگرم وزنه‌برداری با ثبت حد نصاب ۳۹۸ کیلوگرم ضمن شکستن رکورد دنیا به نشان طلای بیستمین دوره بازی‌های آسیایی دست پیدا کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات وزنه‌برداری بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز (دوشنبه) از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران با رقابت‌های دسته ۹۵ کیلوگرم در شهر ناگویای ژاپن پیگیری شد.

در این دسته علی عالی‌پور یکی از امید‌های وزنه‌برداری ایران بود که در پیکاری سخت با جونگ‌بئوم وون از کره‌جنوبی، یی تو از چین، ماساشی نیشیکاوا از ژاپن، فارس الباخ از قطر، محمدقادر توشتمیروف از ازبکستان، نورگیسا عادل‌تولی از قزاقستان و یوکسر کوئینتو از بحرین به نشان طلای این دسته رسید.

عالی‌پور که از استان آذربایجان غربی به ورزش جهان معرفی شده است در حرکت یک‌ضرب قدرتمند ظاهر شد و در تلاش نخست بر وزنه ۱۷۵ کیلوگرمی غلبه کرد. او در ادامه موفق شد وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی را بالای سر ببرد و، اما در حرکت سوم در مهار کردن وزنه ۱۸۳ کیلوگرم بازماند. نماینده کشورمان در حرکات یک ضرب با مهار کردن وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی در صدر جدول قرار گرفت.

نورگیسا عادل‌تولی نفر دوم این وزن در مهار کردن وزنه ۱۸۱ کیلوگرم ناکام بود تا عالی پور دغدغه کمتری برای حرکت دوضرب و مجموع داشته باشد.

پدیده وزنه برداری ایران و جهان که با ۲۲ سال راهی ناگویا شده است در حرکت دوضرب هم مدعی اول بود و موفق شد با مهار کردن وزنه ۲۱۳ کیلوگرم وارد جدول رقابت برای نشان مجموع شود. تلاش دوم عالی‌پور در حرکت دوضرب برای غلبه بر وزنه ۲۱۸ کیلوگرمی موفقیت‌آمیز نبود. وی که رقابت تنگاتنگی با نماینده قزاقستانی برای کسب نشان طلا داشت، در تلاش سوم این وزنه را مهار کرد تا قهرمان قزاقستانی را وارد چالش سخت مهارکردن وزنه ۲۲۲ کیلوگرمی کند.

نورگیسای قزاق در نهایت نتوانست وزنه ۲۲۲ را مهار کند تا نشان طلای بازی‌های آسیایی بعد از سه هزار روز بار دیگر بر سینه پولادمرد ایرانی بنشیند.

نماینده کشورمان در یک‌ضرب ۱۸۰کیلوگرم، دوضرب ۲۱۸ و مجموع ۳۹۸ کیلوگرم را به ثبت رساند و رکورد مجموع دنیا را به نام خود ثبت کرد. او در یک‌ضرب نیز رکورد بازی‌های آسیایی را به نام خود ثبت کرد.

در این دسته نورگیسا عادل تولی از قزاقستان با مجموع ۳۹۴ کیلوگرم نشان نقره و یی تو از چین نیز با رکورد ۳۸۴ کیلوگرم نشان برنز گرفتند.

آخرین نشان طلای وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی را پنجم شهریور سال ۱۳۹۷ بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین و در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا کسب کرد.





علی عالی پور ملی پوش ایران در دسته ۹۵ کیلوگرم پس از کسب نشان طلا در بازی‌های آسیایی گفت:گفته بودم که طلا می‌گیرم.

عالی پور افزود: از شش ماه قبل مدام به این مدال فکر می‌کردم؛ زمانی که وزنه می‌زدم همه کسانی که به آنها قول مدال داده بودم مقابل چشمانم می‌آمدند؛ خدا را شکر که طلا را گرفتم. این نشان تقدیم به همه مردم عزیز ایران.