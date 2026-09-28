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صید میگو با پایان یافتن مدت دریابست، در آبهای هرمزگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: طرح دریابست هر ساله با هدف حفظ ذخایر میگو و مدیریت بهینه صید در استان اجرا میشود.
مسعود بارانی افزود: صیدگاههای میگوی هرمزگان از کوهستک در شهرستان سیریک تا طولا درشهرستان قشم گسترده شده است.
وی گفت: در فصل صید میگوی هرمزگان بیش از ۲۰۰ فروند شناور صیادی در شهرستانهای قشم، میناب، سیریک و بندرخمیر فعالیت دارد.
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مدیرکل شیلات هرمزگان افزود: پارسال ۳۸۰ هزار تُن انواع آبزیان از آبهای استان صید شد.
بارانی گفت: مدیریت علمی ذخایر آبزیان، رعایت زمانبندی فصل صید و همکاری صیادان در اجرای مقررات، از مهمترین عوامل پایداری ذخایر ارزشمند میگو در آبهای استان است.