به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ جواد میرزایی گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم در راستای مقابله با قاچاق کالا و با اجرای طرح عملیاتی، موفق شدند یک محموله بزرگ سیگار قاچاق را در مرز‌های دریایی شهرستان کشف کنند.

وی افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی و کنترل دقیق مرز‌های دریایی، موفق به کشف ۶۴۰ هزار نخ سیگار قاچاق شدند.

سرپرست پایگاه دریابانی قشم با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان، تصریح کرد: بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش محموله دخانیات کشف‌شده ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ میرزایی خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری متهمان متواری با جدیت در دستور کار اقدامات اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد.