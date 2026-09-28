کشف بیش از ۶۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در مرزهای دریایی قشم
سرپرست پایگاه دریابانی قشم از کشف ۶۴۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در عملیات مرزبانان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ جواد میرزایی گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم در راستای مقابله با قاچاق کالا و با اجرای طرح عملیاتی، موفق شدند یک محموله بزرگ سیگار قاچاق را در مرزهای دریایی شهرستان کشف کنند.
وی افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی و کنترل دقیق مرزهای دریایی، موفق به کشف ۶۴۰ هزار نخ سیگار قاچاق شدند.
سرپرست پایگاه دریابانی قشم با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان، تصریح کرد: بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش محموله دخانیات کشفشده ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ میرزایی خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری متهمان متواری با جدیت در دستور کار اقدامات اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد.