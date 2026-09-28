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ادامه مدیریت بار یا خاموشی در زمستان تابع میزان مصرف صنایع و مشترکان خانگی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل برق منطقهای استان اصفهان گفت: ادامه مدیریت بار یا خاموشی در پاییز و زمستان بهشدت تابع میزان مصرف صنایع و خانگی بوده و تلاش صنعت برق بر حداقل کردن خاموشی خانگی متمرکز است.
امین مقدس افزود: اگر مشترکان خانگی و صنعتگران مصرف را کاهش دهند، ممکن است نیازی به مدیریت مصرف در پاییز و زمستان به شکل تابستان نباشد.
وی ادامه داد: یکی از دلایل احتمال محدودیت، کمبود سوخت است و امیدواریم با تأمین سوخت و آمادهسازی نیروگاهها برای تولید حداکثری، زمستان با تبعات حداقلی سپری شود؛ با این حال در شرایط فعلی ممکن است مدیریت مصرف ابتدا برای صنایع و در صورت لزوم برای بخش خانگی اعمال شود.
مقدس با بیان اینکه برنامهریزی مدیریت مصرف سراسری است و از طرف شرکت مدیریت شبکه ابلاغ و اعمال میشود، گفت: ظرفیتهای نیروگاهی امسال بهویژه تولید پراکنده و تجدیدپذیر به طور عمده خورشیدی، افزایش یافته و این روند ادامه دارد و امیدواری تا پیش از زمستان ظرفیت به حدی برسد که خاموشی ضروری نباشد، اما مدیریت مصرف در بخش صنعت ضروری است و بر اساس شرایط روز تنظیم میشود.
وی درخصوص بخش خانگی افزود: تلاش میکنیم در زمستان خاموشی خانگی نداشته باشیم یا به حداقل برسد و این موضوع به صرفهجویی مردم و صنعتگران بستگی دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای اصفهان درخصوصوضعیت تامین سوخت نیروگاههای اسلامآباد و شهید منتظری اصفهان گفت: با محوریت مدیریت بحران استان جلسات مشترکی با حضور شرکت گاز برگزار شده تا حداکثر گاز برای نیروگاهها تأمین شود.
مقدس ادامه داد: پیشبینی میشود سهم گاز این دو نیروگاه که در مجاورت شهر اصفهان هستند تامین شود، اما اگر به حد کفایت نرسد و ممکن است یکی از تصمیمات، استفاده از سوخت دوم باشد که به دلیل ملاحظات زیستمحیطی برای شهر اصفهان، امیدواریم تصمیم صحیح گرفته شود تا این مرحله نیز به خوبی سپری شود.