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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی از آمادگی کامل استان برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حیدر فتحزاده در جلسه هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ این سرشماری را «بنیادیترین رویداد آماری کشور» توصیف کرد که برای نخستین بار به روش ثبتیمبنا اجرا میشود و گامی به سوی نظام یکپارچهسازی دادههای ثبتی خواهد بود.
وی هزینههای بالای اجرای سرشماری، همکاری نکردن خانوارها و مشکل بیپاسخی را از جمله معایب سرشماری سنتی برشمرد و اظهار کرد: سرشماری ثبتیمبنا از مزایایی مانند کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری، کاهش بار پاسخگویی و نرخ بیپاسخی، ارتقای دقت و کیفیت اطلاعات آماری، بهروزرسانی آمارهای جمعیتی در دورههای زمانی کوتاهتر، ارتقای کیفی پایگاههای اطلاعاتی، توسعه و بهبود زیرساخت اطلاعات مکانی، کاهش زمان تولید و انتشار اطلاعات، بهرهگیری از ظرفیتهای موجود دولت الکترونیک و همسویی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی برخوردار است.
فتحزاده با بیان اینکه برآورد جمعیت شهرستانها انجام شده است افزود: تلاش ما این است برای اینکه جانمایی اطلاعات بهدرستی و با دقت لازم صورت پذیرد، از روشهای مختلف بهره بگیریم و قطعاً مرکز آمار و استانداری نهایت تعامل و همکاری را در این ارتباط خواهند داشت.
وی ادامه داد: در این سرشماری به دنبال جمعآوری اطلاعات باکیفیت بالا و انتشار دادهها در حداقل زمان ممکن هستیم و در مجموع نهایت دقت و سلامت در اجرای سرشماری لحاظ خواهد شد. در بحث فرهنگسازی و اطلاعرسانی نیز نهایت تعامل و اهتمام صورت میگیرد و مردم هم همکاری خواهند کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: این اطلاعات برای خود مردم است و از این دادهها برای برنامهریزی در بخش سلامت، موضوع سالمندی، توسعه شهری و آبادانی روستاها و سنجش موضوعات مختلف در سالهای آتی استفاده خواهد شد.
وی با قدردانی از عملکرد شهرستانهای استان در اجرای سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۴۰۳ گفت: فرمانداریهای آذربایجان شرقی بالاترین همکاری را با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در جهت اجرای موفقیتآمیز این سرشماری به عمل آوردند.
به گفته وی این سرشماری بنیادیترین رویداد آماری است که به روش ثبتیمبنا انجام خواهد گرفت و پس از عبور از این مرحله، گام بعدی آغاز نظام یکپارچهسازی دادههای ثبتی خواهد بود. با تحقق این موضوع، مدیریت بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تحقق اهداف رصد اجتماعی و اقتصادی میسر شده و از دادهها برای هدایت و ساماندهی منابع و داراییها با رویکرد ارتقای شاخصهای بهرهوری استفاده خواهد شد.
فتحزاده خاطرنشان کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ تصویری مطلوب از وقایع حیاتی چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق با رویکرد آیندهنگری ارائه خواهد داد و در تصمیمسازی و تصمیمگیریهای مربوط به تغییرات جمعیتی و تعیین نیازهای مرتبط بسیار مفید خواهد بود.
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی هم سرشماری ۱۴۰۵ را اجرای یک پروژه ملی مبتنی بر تلفیق دادههای اداری ۱۷ دستگاه اجرایی، خوداظهاری اینترنتی و عملیات میدانی هدفمند و «حرکتی استراتژیک به سوی سیستم یکپارچه ثبتمبنا» توصیف کرد.
فرهاد ذوقی در تشریح فرایند سرشماری ۱۴۰۵ اظهار کرد: این طرح فراتر از یک آمارگیری معمول است و یک طرح ملی محسوب میشود که مستلزم مدیریت یکپارچه، هماهنگی بینبخشی و تأمین زیرساختهای عظیم فناوری اطلاعات است.
وی با اشاره به اینکه ستون فقرات اطلاعاتی این سرشماری بر تلفیق هوشمند دادههای اداری ۱۷ دستگاه اجرایی کشور استوار است افزود: استراتژی سهگانه این طرح، ترکیبی دقیق از دادههای ثبتی، خوداظهاری اینترنتی و عملیات میدانی هدفمند است و هدف نهایی آن، دستیابی به حداکثر پوشش جمعیتی و جغرافیایی با بهینهترین هزینه و زمان خواهد بود.
ذوقی توضیح داد: در این مرحله دادههای سه حوزه «ثبت جمعیت»، «ثبت املاک و مستغلات» و «ثبت آموزش» با یکدیگر تقاطع داده میشوند تا خروجی اولیه پوشش، برآورد و بلوکهای کمپوشش شناسایی شوند. به گفته وی، این بلوکها هدف اصلی مراحل بعدی و عملیات میدانی خواهند بود.
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ادامه داد: در این مرحله شهروندان میتوانند از طریق درگاه ملی اینترنتی و بهصورت امن، اطلاعات پایه خانوار خود را تکمیل و تأیید کنند. نتیجه مورد انتظار این مرحله، کاهش مراجعات میدانی در مناطق دارای پوشش اینترنت مناسب و تسریع عملیات است.
وی با تأکید بر اهمیت صحت دادهها گفت: در این مرحله، دادههای خوداظهاری با راستیآزمایی مکانی و کنترل کیفیت، مورد بررسی قرار گرفته و دادههای تأییدشده به ثبتهای پایه الحاق میشوند.
ذوقی در تشریح آخرین مرحله اظهار کرد: مأموران با مراجعه به بلوکهای هدف شناساییشده و با استفاده از تبلت، به تکمیل پوشش جغرافیایی اقدام میکنند. همچنین در این مرحله، آمارگیری نمونهای بهمنظور گردآوری اطلاعات تفصیلی اجرا خواهد شد.