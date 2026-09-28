غلامعلی حدادعادل در مراسم افتتاح دبیرستان متوسطه اول دخترانه شهید زهرا حدادعادل تأکید کرد: آینده قدرتمند ایران اسلامی از درون مدارس و با تربیت نسلی مبتنی بر الگو‌های ایرانی-اسلامی رقم می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم افتتاح دبیرستان متوسطه اول دخترانه به نام شهید زهرا حدادعادل برگزار شد. غلامعلی حدادعادل در این مراسم با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت، اظهار داشت: برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی، تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب باید از دوران مدرسه برنامه‌ریزی و اجرایی شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره فرزند شهیدش گفت: شهید زهرا حدادعادل علی‌رغم توانمندی‌های علمی برای تدریس در دانشگاه، آگاهانه و عاشقانه کسوت معلمی را برای خدمت به فرزندان این سرزمین انتخاب کرد.

این مراسم با یادآوری سیره عملی این شهید برگزار شد؛ شهیدی که پیامِ آینده قدرتمند ایران در دست دانش‌آموزان امروز است را برای جامعه آموزشی به یادگار گذاشت. گفتنی است شهید زهرا حدادعادل، نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ در جریان حمله دشمن به بیت رهبری به فیض شهادت نائل آمد.