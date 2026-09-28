به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: بررسی‌ها حاکی از آن دارد که تا فردا به جز افزایش موقت ابر و وزش باد در برخی ساعات پدیده‌ قابل ملاحظه‌ای در استان نخواهیم داشت. اما از روز سه شنبه با تاثیر تدریجی سامانه‌ی ناپایدار افزایش ابر افزایش سرعت وزش باد و تغییرات نسبی دمای هوا در استان دور از انتظار نیست.

این ناپایداری در روز‌های چهارشنبه تا جمعه به تناوب ادامه خواهد داشت و در دو روز پایانی هفته (روز‌های پنجشنبه و جمعه) شرایط برای وقوع بارش‌های پراکنده باران و رعدوبرق در برخی مناطق استان فراهم خواهد بود.

احتمال وقوع بارش در روز پنجشنبه در نیمه شمالی و نواحی غربی استان بیشتر بوده و هر چند در مجموع بارش‌ها در استان موثر نمی‌باشد، اما احتمال خسارت به محصولات کشاورزی بویژه محصولات باغی در استان وجود دارد لذا توصیه می‌شود باغداران استان نسبت به تسریع در برداشت محصولات خود و انتقال به انبار‌های استاندارد اقدامات لازم را انجام دهند.

ضمنا سرعت وزش باد لحظه‌ای در برخی ساعات روز‌های سه شنبه تا جمعه در مناطقی از استان به بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعات نیز خواهد رسید و در مناطق مستعد احتمال خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود

به لحاظ دمایی نوسان قابل ملاحظه‌ای نخواهیم داشت.