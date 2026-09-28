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برنامههای «کشیک سلامت» با بررسی وضعیت سلامت دیجیتال، «جریان حوزه» با موضوع «حوزه در تراز مردم مبعوث»، «رویش»، با موضوع تغذیه خاک برای کشت پاییزه و «میز اقتصاد» با بررسی چالشها و الزامات قانونی «ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب با حضور دکتر تقیپور، وزیر اسبق ارتباطات، به بررسی وضعیت سلامت دیجیتال اختصاص دارد.
در این برنامه، ابعاد مختلف سلامت دیجیتال و موضوعات مرتبط با این حوزه بررسی خواهد شد. اجرای «کشیک سلامت» بر عهده مصطفی مصطفوی است.
«کشیک سلامت» ساعت ۲۰ از شبکه سلامت پخش میشود.
رویداد رسانهای «جریان حوزه» با موضوع «حوزه در تراز مردم مبعوث» با حضور جمعی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه برگزار میشود.
رویداد رسانهای «جریان حوزه» با موضوع «حوزه در تراز مردم مبعوث» امروز از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سازمان صداوسیما برگزار می شود.
در این رویداد که به ابتکار شبکه یک برگزار میشود، حجتالاسلام دکتر احمد رهدار، حجتالاسلام محمدرضا فلاح شیروانی، حجتالاسلام علیرضا پناهیان و حجتالاسلام محمدهادی رحیمیصادق، درباره جایگاه و نقش حوزههای علمیه در جامعه به ویژه در نسبت با رویدادهای یک ساله اخیر بهخصوص بعثت مردم به گفتوگو و تبادل نظر خواهند پرداخت.
اجرای این رویداد رسانهای را علیرضا زادبر بر عهده خواهد داشت.
برنامه «رویش» امروز ساعت ۱۹ با موضوع اصول تغذیه خاک برای کشت پاییزه از شبکه آموزش پخش می شود.
دکتر فرهاد مشیری عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور در این برنامه به موضوع اصول تغذیه خاک برای کشت پاییزه میپردازد.
برنامه «رویش» روزهای زوج با اجرای زهرا حاجی علی و تهیهکنندگی هادی خدادی پخش میشود.
برنامه امروز «میز اقتصاد» با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه، به بررسی آخرین وضعیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میپردازد.
در این برنامه با اجرای «مصطفی بزرگنسب»، موضوعاتی نظیر روند اجرای این قانون، زیرساختهای الکترونیک مورد نیاز و چالشهای پیشروی معاملات غیرمنقول واکاوی خواهد شد.
مهمانان برنامه:
محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور در استودیو و محمد غلامی، مسئول ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری در ارتباط تلفنی، مهمانان این برنامه هستند.
برنامه «میز اقتصاد» بعد از خبر ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه خبر پخش می شود.