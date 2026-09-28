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سند ملی حذف تلفات انسانی ناشی از سگهای هار با حضور مقامات حوزه سلامت و نماینده سازمان جهانی بهداشت رونمایی شد.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، همزمان با روز جهانی هاری، امروز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ از سند ملی حذف تلفات انسانی ناشی از سگ های هار تا سال ۱۴۰۹ رونمایی شد.
در مراسم رونمایی از این سند که ناظر بر برنامه جهانی «صفر تا ۳۰» (Zero by ۳۰) سازمان جهانی بهداشت تدوین شده است، مدیران و مسئولان نهادهای کلیدی حوزه سلامت از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی کشور، انستیتو پاستور ایران و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی حضور داشتند.
درباره سند حذف تلفات انسانی هاری؛
سند ملی حذف مرگ انسانی ناشی از هاری منتقله از سگ تا سال ۱۴۰۹، همراه با دستورالعمل اجرایی و راهنمای طرح راهبردی ملی حذف هاری، بر ایجاد نظامی یکپارچه برای مراقبت، پیشگیری، واکسیناسیون، مدیریت جمعیت سگها، تشخیص و پاسخ سریع به موارد مشکوک تأکید دارد.
رویکرد «سلامت واحد» محور اصلی این برنامه است و بر همکاری وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی کشور، شهرداریها و دهیاریها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاهها و سازمانهای مردمنهاد تأکید دارد.
تاکید بر مهار سگهای ولگرد و خانگی
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دامپزشکی برای واکسیناسیون سگهای صاحبدار، توسعه خدمات پیشگیرانه و آموزش صاحبان حیوانات از دیگر محورهای این برنامه است. همچنین شهرداریها و دهیاریها در مدیریت جمعیت سگهای ولگرد، شناسایی مناطق پرخطر، اقدامات میدانی و ارتقای آگاهی عمومی نقش دارند.
تامین واکسن و آزمایشگاه برای حذف هاری
تأمین پایدار واکسن، مدیریت ذخایر، توزیع مناسب و رعایت زنجیره سرد، در کنار تقویت آزمایشگاههای تشخیصی، نظام نمونهگیری و انتقال نمونه، از الزامات اجرای مؤثر برنامه ملی به شمار میرود.
تقویت زیرساختهای تشخیصی، شناسایی سریع موارد مشکوک، پایش گردش ویروس و ردیابی کانونهای بیماری را امکانپذیر میکند و در کنار واکسیناسیون و مراقبت، ظرفیت پاسخ سریع به هاری را افزایش میدهد.
اجرای آزمایشی برنامه در شهرستانهای منتخب و پایش مستمر نتایج، گامهای عملیاتی این نقشه راه برای دستیابی به هدف حذف مرگ انسانی ناشی از هاری تا سال ۱۴۰۹ است.