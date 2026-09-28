مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز از کشف و توقیف محموله هزار و ۹۴۴ لیتری نفت‌گاز قاچاق در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی، عملیاتی مشترک میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و کلانتری اهواز اجرا و در پی آن، هزار و ۹۴۴ لیتر سوخت نفت‌گاز قاچاق کشف و توقیف شد.

وی افزود: این محموله سوخت قاچاق جهت تخلیه و طی مراحل قانونی به انبار نفت نظامیه اهواز انتقال یافت.

به گفته ایدون؛ از ابتدای امسال تاکنون، در مجموع ۳۷۹ هزار و ۶۸۷ لیتر نفت‌گاز قاچاق در انبار نظامیه اهواز تخلیه شده است.