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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز از کشف و توقیف محموله هزار و ۹۴۴ لیتری نفتگاز قاچاق در شهرستان اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی، عملیاتی مشترک میان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز و کلانتری اهواز اجرا و در پی آن، هزار و ۹۴۴ لیتر سوخت نفتگاز قاچاق کشف و توقیف شد.
وی افزود: این محموله سوخت قاچاق جهت تخلیه و طی مراحل قانونی به انبار نفت نظامیه اهواز انتقال یافت.
به گفته ایدون؛ از ابتدای امسال تاکنون، در مجموع ۳۷۹ هزار و ۶۸۷ لیتر نفتگاز قاچاق در انبار نظامیه اهواز تخلیه شده است.