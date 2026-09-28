به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بخشی از این اطلاعیه به شرح ذیل است:

در ادامه سلسله اجتماعات شبانه مردم مبعوث‌شده و همزمان با دویست‌وسیزدهمین شب این اجتماعات، محفل نورانی گرامیداشت دو هزار و ۴۰۰ شهید والامقام خراسان جنوبی با هدف پاسداشت مقام شامخ شهیدان، تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی و قائد عظیم الشان شهیدمان و پیمان مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظلّه العالی) برگزار می‌شود.

در این محفل نورانی، حجت‌الاسلام دکتر رفیعی به ایراد سخنرانی و حاج امیر کرمانشاهی به مدیحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی خواهند پرداخت.

از عموم مردم شهیدپرور استان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، علما و روحانیون، مسئولان، نیرو‌های نظامی و انتظامی، بسیجیان، فرهنگیان، دانشگاهیان، دانشجویان، جوانان، اصناف و کسبه، هیئات مذهبی و تمامی اقشار مختلف مردم دعوت می‌شود برای تجلیل از مقام شامخ شهیدان، بهره مندی از انوار ملکوتی این محفل و تجدید میثاق با آرمان‌های ولایت، در این محفل نورانی حضور پرشور و حماسی داشته باشند.

این اجلاسیه سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۰۰ در محل میدان اجتماعات آیت الله شهید رئیسی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) برگزار می‌شود.