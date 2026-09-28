شناسایی زمین برای ۱/۶ میلیون واحد و تأمین مالی ۱۰۰ هزار طرح
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن از پیشرفت همزمان برنامههای تأمین زمین، آمادهسازی اراضی و تأمین اعتبار نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: ظرفیت احداث یک میلیون و ۶۸۰ هزار واحد در قالب هزار و ۷۹۷ طرح در ۳۵ ادارهکل در حال شکلگیری است.
به گزارش خبرنگار گروه زیربنایی خبرگزاری صداوسیما
، علی نبیان در نشست پایش هفتگی سازمان ملی زمین و مسکن، تأمین منابع مالی طرحهای مسکن، بهویژه طرحهای نزدیک به بهرهبرداری را از محورهای اصلی این نشست اعلام کرد.
وی گفت: حدود ۴۰ روز از ابلاغ تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی گذشته و درخواست تسهیلات بیش از ۱۰۰ هزار واحد به شبکه بانکی معرفی شده است.
نبیان افزود: حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد نیز برای طی مراحل دریافت تسهیلات در دفترخانهها معرفی و ثبت شدهاند.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن همچنین از اختصاص بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از دهکهای هدف در سال جاری خبر داد.
وی گفت: تسهیلات قرضالحسنه صندوق ملی مسکن با سقف ۲۰۰ میلیون تومان نیز برای طرحهایی که به پیشرفت حدود ۸۰ درصد رسیدهاند، در نظر گرفته شده است.
نبیان افزود: کارگروهی برای بررسی راهکارهای تسریع در پرداخت این تسهیلات تشکیل خواهد شد.
وی درباره عملکرد تأمین زمین گفت: از آغاز اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون ۱۴۶ هزار و ۲۷۸ هکتار زمین از منابع طبیعی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته است.
به گفته نبیان، حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی مازاد دستگاههای دولتی نیز شناسایی شده و برای ۷ هزار و ۷۷۴ هکتار سند۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین نیز در چارچوب ماده ۲۵ قانون جهش۸۴ واحد مسکن محرومان نیز در مدت حدود یک سال شناسایی و تخصیص یافته اند افزود: برای حدود ۱۴ هزار و ۹۱۶ نفر از خانوادههای شهدا، ایثارگران و سایر اقشار ویژه نیز مالکیت صادر شده است.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن همچنین از شناسایی ۳۱ هزار و ۶۵۴ هکتار زمین از طریق توافق با مالکان حقیقی و حقوقی خبر داد.
وی افزود: ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین نیز در چارچوب ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن با نیروهای مسلح مورد توافق قرار گرفته است.
نبیان گفت: زمین مورد نیاز برای ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد مسکن محرومان نیز در مدت حدود یک سال شناسایی و تخصیص یافته است.
وی همچنین از تأمین زمین برای ۱۶۳ هزار و ۴۶۷ نفر مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن افزود: برای حدود ۱۴ هزار و ۹۱۶ نفر از خانوادههای شهدا، ایثارگران و سایر اقشار ویژه نیز تأمین زمین انجام شده است.
نبیان با اشاره به روند آمادهسازی اراضی گفت: تاکنون ۳۹ هزار و ۳۱۱ هکتار از اراضی محدوده شهری و شهرکهای مسکونی دولتی وارد مرحله آمادهسازی شده است.
وی افزود: عملیات آمادهسازی در ۳۳ هزار و ۴۸۷ هکتار به پایان رسیده و این اراضی امکان احداث واحدهای مسکونی را پیدا کردهاند.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به طرحهای در حال شکلگیری در ۳۵ ادارهکل گفت: این طرحها در مجموع ۴۸ هزار و ۶۲ هکتار مساحت دارند و ظرفیت احداث یک میلیون و ۶۸۰ هزار و ۲۱۷ واحد را فراهم میکنند.
وی افزود: از این تعداد، ۳۴۹ طرح در مرحله طراحی و هزار و ۴۴۸ طرح در مرحله اجرا قرار دارند.
نبیان، ایجاد شهرکهای مسکونی دولتی در اطراف شهرها را یکی از راهکارهای مقابله با محدودیت زمین عنوان کرد و گفت: تاکنون ۶۳ شهرک مکانیابی و ۳۲ شهرک تأییدیه مکانسنجی شورای عالی شهرسازی و معماری را دریافت کردهاند.
وی تأکید کرد: در طرحهای جدید، خدمات روبنایی از جمله مدرسه، مسجد، کلانتری و مراکز تجاری همزمان با احداث واحدهای مسکونی پیشبینی میشود تا نیازهای خدماتی ساکنان پس از بهرهبرداری باقی نماند