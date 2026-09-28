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رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی ضدسرطان با تأکید بر اینکه کشور از نظر زیرساخت، فناوری، دانش فنی و نیروی انسانی در تولید داروهای ضدسرطان ظرفیت بالایی دارد، گفت: مشکل اصلی در بروز برخی کمبودهای دارویی، نبود ظرفیت تولید نیست، بلکه پیچیدگیهای موجود در واردات و ترخیص مواد اولیه، شرایط بانکی، افزایش هزینهها و تأخیر در اصلاح قیمتهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیام دیندوست رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی سهدال نانو با اشاره به فعالیت شرکت سهدال نانو در حوزه تأمین داروهای ضد سرطان، اظهار کرد: به عنوان بخشی از سیستم تأمین داروهای ضدسرطان، این افتخار را داریم که در شرایط کنونی با تلاش همکاران، روند تأمین را برقرار نگه داریم.
وی افزود: با توجه به تجربه و شناختی که از کشورهای منطقه و سایر کشورها دارم، میتوانم بهطور قاطع بگویم که ایران از نظر فناوری، زیرساخت، دانش فنی و نیروی انسانی، یکی از کشورهای توانمند منطقه در تولید داروهای ضدسرطان است؛ داروهایی که تولید آنها به فناوری بسیار بالا و تخصصی نیاز دارد.
رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی سهدال نانو با بیان اینکه در بخش تولید داروهای ضد سرطان مشکل جدی از نظر زیرساخت و ظرفیت وجود ندارد، گفت: در کشور حدود پنج تولیدکننده در حوزه داروهای تزریقی ضدسرطان فعالیت میکنند و در بخش داروهای خوراکی ضدسرطان نیز بیش از ۱۰ شرکت تولیدکننده داریم.
دیندوست ادامه داد: از نظر زیرساخت و امکانات، مشکلی نداریم و همه شرکتها ظرفیت خالی دارند. مسئله اصلی، شرایط تأمین است؛ از واردات و ترخیص گرفته تا مقررات موجود در گمرک و شرایط بانکی که شرکتها را ملزم به رعایت فرایندهایی میکند که در نهایت موجب تأخیر و پیچیدهتر شدن روند تأمین میشود.
وی با اشاره به افزایش هزینههای حملونقل و سایر هزینههای تولید اظهار کرد: این افزایش هزینهها نیز در قیمتگذاری با تأخیر لحاظ میشود و بخشی از کمبودهای دارویی از همین مسئله ناشی میشود.
درخواست برای اصلاح مقررات و تسهیل تأمین مواد اولیه
دیندوست با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دولت نسبت به شرایط فعلی صنعت دارو گفت: انتظار ما از دولت این است که شرایط محیطی فعالیت سازمانها، بهخصوص در حوزه دارو، را در نظر بگیرد و برای آن تسهیلات ایجاد کند.
وی افزود: تسهیلگری فقط با شعار و مصاحبه درباره حمایت از صنعت اتفاق نمیافتد؛ ما باید تغییر را در رویهها و آییننامهها ببینیم تا بتوانیم در شرایط فعلی مواد اولیه را وارد و از گمرک ترخیص کنیم.
رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی سهدال نانو تصریح کرد: برای من که حدود ۳۰ سال در این حوزه فعالیت کردهام، قابل قبول نیست که در شرایط موجود، برای وارد کردن مواد اولیه از کشورهای مختلف، به دلیل فرایندهای اداری و مقررات دستوپاگیر، بخش قابل توجهی از انرژی نیروها و هزینههای شرکت صرف این مسائل شود.
وی ادامه داد: سالهاست درباره این موضوع صحبت میشود، اما هنوز احساس میکنم اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است و دولت باید به جای صحبتدرمانی، عملگرایی بیشتری نشان دهد.
لزوم پیشبینی کمبودها پیش از وقوع بحران
دیندوست با اشاره به حساسیت ویژه داروهای ضد سرطان، گفت: در حوزه داروهای سرطان هر از گاهی میشنویم که یک دارو کمیاب شده یا در تأمین آن مشکل ایجاد شده است؛ در حالی که ظرفیت تولید در کشور وجود دارد و باید ریشه این اختلالات را در زنجیره تأمین بررسی کرد.
وی افزود: دولت در بسیاری از موارد به مسائل به صورت واکنشی پاسخ میدهد؛ یعنی ابتدا کمبود اتفاق میافتد و نارضایتی ایجاد میشود و سپس برای حل مشکل اقدام میشود، در حالی که بسیاری از این مسائل از قبل قابل پیشبینی هستند.
رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی سهدال نانو ادامه داد: با توجه به تورم، افزایش هزینههای حملونقل، شرایط تحریم و تغییرات نرخ ارز، میتوان از قبل پیشبینی کرد که هزینههای تأمین مواد اولیه افزایش پیدا میکند و برای آن برنامهریزی کرد تا زنجیره تأمین دچار اختلال نشود.
وی خاطرنشان کرد: گاهی ماده اولیه به دلیل پیچیدگیهای موجود با تأخیر به دست تولیدکننده میرسد و حتی اگر ماده اولیه تأمین شود، به دلیل روش نامناسب قیمتگذاری، امکان عرضه مناسب محصول وجود ندارد و در نهایت کمبود ایجاد میشود.
ضرورت تشکیل سازوکار مشترک میان دستگاهها
دیندوست مهمترین مطالبه خود از دولت را آیندهنگری و ایجاد سازوکار مشترک برای حل مشکلات زنجیره تأمین دارو عنوان کرد و گفت: انتظار ما این است که دولت مسائل پیشرو را پیشبینی و برای آنها برنامه داشته باشد؛ این کار دشواری نیست و نیازمند اراده برای انجام آن است.
وی افزود: در کنار آن، باید شرایط کنونی محیط کسبوکار و تولید نیز در نظر گرفته شود و مقررات اصلاح شود. این موضوع صرفاً مربوط به وزارت بهداشت نیست و یک مسئله بینسازمانی است که وزارت بهداشت، بانکها، گمرک، بیمهها و سایر دستگاههای مرتبط باید در آن نقش داشته باشند.
رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی سهدال نانو در پایان گفت: نمیدانم آیا کمیتهای وجود دارد که همه این دستگاهها در آن کنار یکدیگر بنشینند و برای این مسائل راهحل ارائه کنند یا خیر؛ اما آنچه ما میبینیم بیشتر شنیدن مشکلات از سوی بخشهای مختلف دولت است، در حالی که اکنون مشکلات را همه میدانیم و زمان آن رسیده که برای آنها راهحل ارائه شود.