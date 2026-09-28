روزنامه پاکستانی داون نوشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی، به دلیل اینکه نتوانستند به اهداف تعیین شده خود دست یابند، در برابر ایران به بن بست راهبردی رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، به نوشته روزنامه «داون» پاکستان، جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نتوانسته است اهداف تعیین شده از سوی دو طرف را محقق کند و تلاش برای وادار کردن ایران به تسلیم و تغییر نظام سیاسی این کشور نیز به نتیجه نرسیده است.

«اعزاز احمد چودهری» قائم مقام سابق وزارت امور خارجه پاکستان و رئیس مؤسسه «صنوبر» در مقاله‌ای در روزنامه «داون» نوشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود حملات گسترده به ایران نتوانستند برنامه موشک‌های دوربرد این کشور را نابود کنند و ارزیابی آنها برای از بین بردن نظام سیاسی ایران ظرف چند روز نیز نادرست از آب درآمد.

وی با اشاره به هدف اعلام شده حملات، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، نوشت: ایران برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده و در سال ۲۰۱۵ نیز با توافق هسته‌ای موافقت کرده بود. به نوشته چودهری، این آمریکا بود که در سال ۲۰۱۸ از توافق خارج شد و سپس سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران را دنبال کرد.

نویسنده مقاله تاکید کرد: با توجه به اینکه ایران همچنان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود و اعلام می‌کرد در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، برنامه هسته‌ای این کشور صرفا بهانه‌ای برای حمله بوده و هدف واقعی حملات ماه فوریه، تغییر نظام سیاسی ایران بوده است.

چودهری همچنین نوشت: ایران در مقابل حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی مقاومت کرد، در حالیکه این جنگ برای آمریکا «فاجعه» بود.

به نوشته وی، کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس بیش از گذشته درباره توانایی یا اراده آمریکا برای تامین امنیت خود دچار تردید شده‌اند و آنچه وی «افسانه شکست ناپذیری ماشین نظامی آمریکا» خوانده، درهم شکسته است.

وی در ادامه با اشاره به تداوم درگیری در منطقه، از مناقشه بر سر تنگه هرمز، گسترش جنگ به عراق و یمن و افزایش قیمت نفت سخن گفت و افزود: کشور‌های حوزه خلیج فارس نیز از پیامد‌های این وضعیت آسیب دیده‌اند.

نویسنده در پایان، دیپلماسی را تنها راه حل عملی بحران دانست و خواستار ادامه تلاش‌های پاکستان، قطر و دیگر کشور‌ها برای برقراری صلح شد. وی همچنین از چین خواست با توجه به نقش این کشور در میانجیگری میان ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳، در روند حل بحران وارد شود.